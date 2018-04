Gleisi Hoffmann grava vídeo e denuncia ‘prisão política’ de Lula

Segundo Gleisi, a “maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula”

A senadora e presidente do PT Gleisi Hoffmann (PR), gravou um vídeo para a rede de TV Al Jazeera com o objetivo de denunciar o que ela chama de prisão política do ex-presidente Lula. No vídeo ela convida "todas e todos" a se juntarem à luta em apoio ao petista. Segundo o PT, a gravação foi veiculada na última terça-feira (17) pela emissora árabe, que possui sede no Catar.

Gleisi defende que Lula é um "grande amigo do mundo árabe" e lembra que durante o seu governo o comércio com a região se multiplicou. Ela alega que o ex-presidente é vítima de uma “campanha de mentiras” e acusa a TV Globo de ser a maior manipuladora da manobra, que estaria pressionando o Judiciário a não conceder liberdade ao petista. Segundo a presidente do Partido dos Trabalhadores, a “maioria do povo brasileiro quer viver como nos tempos de Lula”, e “o objetivo da prisão ilegal é não permitir que Lula seja candidato”.

“Lula foi condenado por juízes parciais num processo ilegal. Não há nenhuma prova de culpa, apenas acusações falsas. A TV Globo, que domina a mídia no Brasil, fez uma campanha de mentiras contra Lula. A Globo está pressionando o Judiciário brasileiro a não conceder a liberdade a Lula, apesar de ela estar prevista na Constituição. Isso fere os direitos humanos e fere a democracia brasileira”, diz Gleisi Hoffmann. “A prisão de Lula é a continuidade do golpe que se iniciou em 2016, com a retirada da presidenta Dilma do governo. Ela não cometeu nenhum crime, assim como Lula também não cometeu. É um preso político. Ele é inocente”, argumenta em seu discurso.

Confira o vídeo na íntegra: