Globo apresenta nova novela das seis

Baseada em obra da escritora inglesa Jane Austen, Orgulho e Paixão estreia no dia 20 de março

A equipe da próxima novela das seis da Globo/TV Bahia, Orgulho e Paixão, se reuniu nesta quinta-feira (1º), no Rio de Janeiro, para apresentar a obra à imprensa. Na novela, livremente inspirada no universo da escritora Jane Austen (1775-1817), escrita por Marcos Bernstein, Vera Holtz vive Ofélia, uma mulher de poucas economias , casada com o intelectual Felisberto (Tato Gabus Mendes), com quem tem cinco filhas.

O grande desejo dela é ver as cinco jovens bem casadas. ”Na minha casa tinha quatro mulheres. O colorido das roupas, vibração, as temperâncias, as escolhas dos namorados, os foras, dificuldades para entrar na universidade. Uma casa cheia de mulheres amigas. O piano sempre tocava ao fundo, até falei para a direção usar isso em cena”, diz Vera. A novela é ambientada no início do seculo XX , no fictício Vale do Café.

A atriz Nathalia Dill será a protagonista Elisabeta, uma das filhas de Ofélia. Ela é uma jovem sonhadora à frente de seu tempo, que não acredita em romances acertado pelas famílias. Assim como Darcy (Thiago Lacerda), que viverá seu par romântico. “Ela tem uma cabeça libertária, quer trabalhar e não acha que a mulher tem que casar”, adiantou Nathalia.

“A novela terá emoção, drama e comédia, sempre permeados pelo clima romântico que envolve a trama como um todo” , explicou Marcos Bernstein. Orgulho e Paixão, que estreia no próximo dia 20, marca a volta de Gabriela Duarte a TV, como Julieta Bittencourt , uma mulher amargurada por conta dos caminhos tortuosos que a vida lhe impôs, porém de muito sucesso nos negócios. ”É uma mulher de negócios, que constrói um império sozinha. Mas a sociedade acredita que ela herdou tudo do marido. Mas nada disso. É uma personagem inspiradora”, disse a atriz.

O diretor artístico Fred Mayrink destacou que, mesmo sendo uma trama de época “Orgulho e Paixão apresenta um texto dinâmico, com muita leveza e frescor”.

* O repórter viajou a convite da Rede Globo