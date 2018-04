Globoplay disponibiliza série TV Pirata

Exibida entre 1988 e 1992, série humorística marcou época na telinha

A partir desta quinta-feira (5), o Globoplay disponibiliza, para assinantes, episódios da série TV Pirata, que foi exibida entre 1988 a 1992 na Globo, e que revolucionou o humor na televisão.

Além de quadros e episódios cuidadosamente selecionados dentre os melhores do programa, serão inseridas na plataforma duas novelas completas: Fogo no Rabo, paródia da novela Roda de Fogo, exibida na emissora em 1986; e O Segredo de Darcy, que traz Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé e Pedro Paulo Rangel no elenco.

Com direção de José Lavigne, Carlos Magalhães e Guel Arraes, a série traz, ainda, alguns nomes que fizeram história no humor brasileiro, como Debora Bloch, Denise Fraga, Ney Latorraca e Marisa Orth. Além de personagens clássicos como Barbosa, Tonhão e Zeca Bordoada.