A última novela da atriz foi no ano de 2015

A atriz Glória Menezes, 83 anos, está internada com infecção respiratória no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela assessoria do Hospital Copa D'Or, que fica em Copacabana, nesta terça-feira (13). O estado de saúde dela é estável, mas outros detalhes como quando ela foi internada não foram divulgados.

Glória é casada com o ator Tarcísio Meira, com quem tem três filhos. A última novela da atriz foi no ano de 2015, com o papel de Stelinha Carneiro de Alcântara em Totalmente Demais.