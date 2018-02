Glória Menezes vira policial em quadro do Tá no Ar desta terça (20)

Com mais de 55 anos de carreira, a atriz vai se aventurar em uma missão inusitada

Com mais de 55 anos de carreira, a atriz Gloria Menezes vai se aventurar em uma missão inusitada no humorístico comandado por Adnet na Globo. Ela vira policial em uma paródia ao quadro Repórter por um Dia, dia, do Fantástico. As cenas vão ao ar nesta terça-feira (20).

Recentemente, Gloria Menezes, 83 anos, foi internada no Hospital CopaStar, na zona sul do Rio de Janeiro, para tratar

uma infecção respiratória. A artista recebeu alta na última sexta (16). Fora participações especiais em programas da casa, como o Tá no Ar, Menezes está longe da televisão desde 2015, quando participou da novela Totalmente Demais.

O Tá no Ar desta terça-feira (20) conta ainda com a apresentação de outros quadros, como o telejornal apresentado por Melissa Siqueira, interpretada por Luana Martau, e João Pedro Fragoso, papel de Adnet. Os dois assumem a bancada do Fono News, o jornalístico em que os âncoras têm problemas na dicção.

Durante o intervalo comercial, uma propaganda do Qualquer Bank, o banco que segue a linha do atendimento personalizado. Para otimizar o tempo que os clientes perdem nas intermináveis filas dos caixas, o Qualquer Bank oferece serviço exclusivos como manicure e exame médico.



O programa desta semana se encerra com o clipe musical de um rapper, feito por Adnet, declarando o amor à sua mãe.