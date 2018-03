Gol faz promoção de passagens aéreas na Bahia com bilhetes a R$68

O período de vendas vai até às 8h da próxima segunda-feira (5)

A companhia aérea Gol iniciou neste final de semana uma promoção quem parte ou chega à Bahia. Os preços (trecho da volta) estarão por R$68 e R$168, mais taxa de embarque. As passagens com desconto são válidas para todos os mercados com origem ou destino em Salvador, Porto Seguro e Ilhéus, conforme disponibilidade. Os trechos para Fernando de Noronha e Jericoacoara não estão inclusos.

“Para efeito de comparação, uma passagem de ônibus executivo Salvador/Fortaleza custa cerca de R$278, o trecho, com 23 horas de viagem. Esse mesmo percurso, para o Cliente da Gol, sai a R$68 e uma hora e quarenta minutos de viagem, em voo direto”, explicou o vice-presidente de Vendas e Marketing, Eduardo Bernardes.

O período de vendas vai até às 8h do dia 05 de março (segunda-feira). As tarifas promocionais podem ser encontradas para passagens emitidas de ida e volta, com estadia de duas noites ou um sábado, para viagens realizadas entre 06 de março e 31 de maio de 2018.

Os bilhetes poderão ser adquiridos via site e agências de viagem. O pagamento pode ser feito em até 6 vezes sem juros. A promoção não é válida para compras em lojas de aeroportos.