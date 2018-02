Goleiro Wallace receberá homenagem no Barradão, hoje

Jogador de 22 anos morreu após capotar o carro no sábado (27)

O Vitória vai fazer uma homenagem ao goleiro Wallace, nesta quinta-feira (1º), momentos antes do confronto contra o Ferroviário, que acontece às 21h15, no Barradão. O duelo será válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

O rubro-negro anunciou que exibirá um vídeo narrando a história do jogador, que morreu no sábado (27), após seu carro capotar no km 140 da Rodovia dos Bandeirantes, no município de Limeira, em São Paulo. Wallace tinha 22 anos e estava emprestado ao Guarani desde o início do ano.

O vídeo contará com depoimentos de pessoas que conviveram com o atleta no dia a dia, da base ao profissional. Além disso, os jogadores entrarão em campo novamente com uma faixa de luto pelo goleiro.