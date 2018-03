Google com dendê: saiba o que o Brasil e o mundo perguntam sobre Salvador

E o que os soteropolitanos mais pesquisam

Soteropolitano, aqui vai uma pergunta que pode gerar uma crise existencial: você sabe por que é assim chamado? Quer dizer: por que quem nasce em Salvador é ‘soteropolitano’ e não ‘salvadorense’, por exemplo? Pois, talvez saber disso não mude muito em sua vida, mas tem muita gente interessada na resposta.

Essa pergunta foi a 10ª mais feita por brasileiros de outros estados ao Google sobre Salvador. Nesse contexto, a dona do primeiro lugar não poderia ser outra: as pessoas queriam saber como são chamados aqueles que nascem em Salvador. Esses resultados fazem parte de um levantamento realizado pelo Google a pedido do CORREIO para o aniversário de Salvador.

A empresa não divulga números – por exemplo, quantas vezes cada pergunta foi buscada – mas revelou as principais dúvidas de brasileiros e estrangeiros sobre a cidade. Além disso, perguntamos ao Google o que os soteropolitanos, por sua vez, andaram querendo saber dele nos últimos 12 meses. E tem resultados bem inusitados...

Quer um exemplo? Pois, esqueça acarajé, vatapá, moqueca, caldo de sururu. A receita que os soteropolitanos mais buscaram nos últimos 12 meses foi a de empanada – seguida pela de panqueca e pela de pudim. A coxinha, que é considerada um salgado de preferência nacional, aparece na 8ª posição. Não tem sequer algum prato tipicamente baiano no meio.

As 10 receitas mais buscadas pelos soteropolitanos, nos últimos 12 meses

1. Receita de Empanada

2. Receita de Panqueca

3. Receita de Pudim

4. Receita de Pão

5. Receita de Pizza

6. Receita de Macarrão

7. Bolo de Cenoura

8. Receita de Coxinha

9. Receita de Brigadeiro

10. Receita de Lasanha

Salgado latino

Quanto às empanadas, quem faz a busca vai encontrar pelo menos dois tipos: aquela ‘de liquidificador’, bem comuns nos aniversários de família, e os salgados típicos de países como Argentina e Chile. Sócia da primeira casa de empanadas de Salvador, a Empanadelas, a empresária Daniele Veloso acredita que muito do interesse pela iguaria tem a ver com a chef argentina Paola Carosella, que é jurada do reality show Masterchef Brasil.

Paola é jurada do reality culinário Masterchef Brasil (Foto: Divulgação)

“Ela é muito focada em empanadas e acho que isso pode ter despertado a curiosidade das pessoas. É um salgado diferente, porque o baiano é muito sensível à novidade”, diz ela, que também é sócia do grupo Bolos das Meninas. Paola Carosella, por sua vez, é proprietária dos cafés La Guapa, em São Paulo, especializados em empanadas.

Na Empanadelas, as empanadas têm inspiração chilena, mas massa e recheios 'à baiana' (Foto: Angeluci Figueiredo/Arquivo CORREIO)

No caso da Empanadelas, a ideia para o negócio – inaugurado há cerca de um ano, veio justamente após uma viagem ao Chile, onde os quitutes são muito comuns. Depois, numa passagem pelo Rio de Janeiro, durante as Paralimpíadas, encontraram empanadas no ginásio. Daí, o senso empreendedor falou mais alto. Como elas já tinham a produção dos Bolos das Meninas, foi natural criar uma nova produção para as empanadas.

“A gente pesquisou, testou, testou de novo, até chamamos um chef argentino. A gente fazia uma empanada ressecada, até que partimos para nossa própria receita, botando e tirando ingredientes. Hoje, temos uma massa baiana que diria que é mais gostosa, mais condizente com o paladar baiano, que gosta mais crocante”, diz Daniele.

Os recheios vão desde carne de fumeiro e cebola adocicada a molho de camarão e azeite de oliva. As empanadas custam a partir de R$ 8,50.

Faça você mesmo

Mas, de uma forma geral, os soteropolitanos têm pesquisado tutorais – os famosos ‘como fazer’ – bem diversos no Google. Tem gente querendo aprender uns truques nos programas Photoshop e Illustrator, assim como tem aqueles querendo melhor o visual com dicas para unhas, penteados e até esfoliação caseira.

E, claro, tem aqueles que são mais radicais: o terceiro tutorial mais buscado é o de footwork. Se você não sabe o que é isso, tudo bem – estamos no mesmo time. Depois de uma ajudinha do Google, contudo, é possível descobrir que se trata de uma dança de rua que, como o próprio nome em inglês dá a entender, usa os pés como base.

Os 10 tutoriais mais buscados nos últimos 12 meses, em Salvador:

1. Tutorial de Maquiagem

2. Tutorial Photoshop

3. Tutorial de Footwork

4. Tutorial de Unhas

5. Tutorial de Penteados

6. Tutorial Hip Hop

7. Tutorial Illustrator

8. Tutoriais de Batom

9. Tutorial Pokemon Go

10. Tutorial Esfoliação Caseira

A majestade, por sua vez, ficou com os tutoriais de maquiagem. De março do ano passado para cá, foi o que os soteropolitanos mais quiseram aprender a fazer em casa. Para a youtuber e maquiadora soteropolitana Jéssica Dantas, 24, o resultado reflete uma tendência mundial. No entanto, ela acredita que, desde o fim do ano passado, isso tem se intensificado.

“Maquiagem sempre esteve em alta, mas acho que está um pouco mais por conta de as mulheres estarem buscando sua melhor versão, por estarem se empoderando. Elas querem ter sua beleza exaltada de uma forma que se sintam bem”, diz Jéssica, cujo canal Fala, Dantas tem mais de 477 mil inscritos.

A maior parte do público dela é mesmo quem mora em Salvador – hoje, ela estima algo em torno de 50% do total. Para Jéssica, os soteropolitanos e soteropolitanas que a acompanham se sentem, agora, mais representados. “Durante muito tempo, a gente se inspirou em blogueiras de São Paulo, mas a moda de lá é diferente porque o clima é diferente. Eu trago as tendências que estão em alta em um contexto regional”.

Alguns dos vídeos com maior audiência são justamente as que ensinam como se maquiar para o calor, como fazer maquiagem para a praia ou quais são as melhores bases para usar no clima quente.

Estrelas

Entre os cantores, os baianos também são item raro. À exceção de Ivete Sangalo – que, além de ser um dos maiores nomes da música brasileira hoje, esteve no ar no The Voice e deu à luz a gêmeas em pleno Carnaval –, só forasteiros. No coração dos soteropolitanos, há espaço para os gringos Rihanna, Ed Sheeran e Bruno Mars e para os sertanejos Eduardo Costa e Paula Fernandes.

Mas, depois de Ivete, a cantora mais buscada pelos moradores de Salvador foi a artista gospel Aline Barros.

Aline Barros foi a segunda cantora mais buscada pelos soteropolitanos (Foto: Divulgação)

Ao CORREIO, a cantora carioca contou que sempre teve uma boa relação com a capital baiana.

“É sempre uma grande festa quando chego a Salvador para a realização de algum evento. Tenho uma consideração muito grande pelos soteropolitanos e o carinho é mútuo”, garantiu Aline.

Os 10 cantores mais buscados pelos soteropolitanos nos últimos 12 meses

1. Ivete Sangalo

2. Aline Barros

3. Rihanna

4. Amado Batista

5. Ed Sheeran

6. Thiaguinho

7. Arlindo Cruz

8. Eduardo Costa

9. Paula Fernandes

10. Bruno Mars

Já entre os atores e as atrizes, só deu ela: Larissa Manoela. Até algum tempo atrás, seria compreensível se você que já passou da adolescência não soubesse quem é essa moça. No entanto, depois do 2017 que Larissa teve, é difícil encontrar uma boa desculpa.

Larissa Manoela tem apenas 17 anos (Foto: Reprodução/Instagram)

Só no ano passado, ela foi a protagonista de dois filmes (um deles com Ingrid Guimarães), lançou o segundo livro e ainda gravou DVD ao vivo em um show aqui em Salvador. Conhecida pelas novelas no SBT, Larissa tem 17 anos e 13,6 milhões de seguidores no Instagram.

Só para dar uma ideia, Paolla Oliveira, a segunda da lista, tem 11 milhões na mesma rede social. Paolla e Juliana Paes, a terceira, foram protagonistas de uma das principais novelas da Rede Globo no ano passado (A Força do Querer) e ainda entraram em uma polêmica no fim do ano, quando Paolla recebeu o Troféu Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Na ocasião, Juliana, que interpretou a Bibi Perigosa, desabafou no Instagram contando que queria ter recebido o prêmio.

O quarto da lista, José Mayer, também foi parar nas manchetes por polêmicas: no ano passado, foi acusado de assédio pela figurinista Su Tonani e foi suspenso da TV Globo.

Confira a lista dos 10 atores/atriz mais buscados pelos soteropolitanos nos últimos 12 meses

1. Larissa Manoela

2. Paolla Oliveira

3. Juliana Paes

4. José Mayer

5. Isis Valverde

6. Fábio Assunção

7. Márcia Cabrita

8. Camila Queiroz

9. Bruna Linzmeyer

10. Tônia Carrero

Saúde

Quanto à saúde, os soteropolitanos parecem estar mesmo preocupados com a diabetes. A doença foi a mais buscada e ficou à frente, inclusive, da febre amarela – cuja epidemia em todo o país garantiu que estivesse com frequência no noticiário local e nacional.

A febre amarela, transmitida por mosquitos como o Aedes aegypti, foi a segunda mais buscada (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

As 10 doenças mais buscadas, nos últimos 12 meses, em Salvador:

1. Diabetes

2. Febre Amarela

3. Ansiedade

4. Infecção Urinária

5. Hipertensão

6. Candidíase

7. HPV

8. Hemorroida

9. Conjuntivite

10. Autismo

Para a endocrinologista Raquel Resende Silva, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, é um sinal de que a população está mais informada. “Está existindo mais campanha da diabetes como doença crônica que vem tendo epidemia nos últimos anos não só no Brasil quanto no mundo. Acho que a população está começando a se conscientizar mais”, opina.

A diabetes é uma doença que altera os níveis de açúcar no sangue. Em 90% dos casos, trata-se do tipo 2, chamado de ‘adquirido’. É quando os sintomas aparecem já numa idade avançada e ligado a fatores como obesidade, sedentarismo, maus hábitos alimentares e herança familiar.

“É essa doença que vem crescendo como epidemia. A gente começa a ter um excesso na produção de insulina para vencer o nível de açúcar durante anos. Depois de alguns anos, o pâncreas desse paciente começa a cansar, começa a ter dificuldade na produção de insulina e a desenvolver a doença”, explica a endocrinologista.

Há, ainda, outras formas da diabetes – como o tipo 1, que é uma doença autoimune que destrói a produção de insulina, e a gestacional, que pode ocorrer durante a gravidez, quando a paciente ganha muito peso.

Para controlar o tipo 2, ao invés da famosa injeção de insulina, os tratamentos mais comuns são a mudança no estilo de vida e melhora dos hábitos alimentares, além do uso de medicamentos orais que vão ajudar a controlar o nível de açúcar no sangue.

Se a diabetes não for tratada, a pessoa pode ter infecções com frequência, alterações na função renal, lesões nos olhos que podem levar à cegueira, e até úlceras e feridas nos pés que, se não cicatrizadas, podem levar à amputação. Além disso, aumentam os riscos de infarto e AVC.

Sobre Salvador

Entre as perguntas dos forasteiros sobre Salvador, há um destaque nos dois rankings: tanto brasileiros quanto estrangeiros querem saber como sair daqui para Morro de São Paulo, em Cairu, no Sul do estado.

As 10 perguntas que o Brasil mais faz sobre Salvador

1. Quem nasce em Salvador é?

2. Onde comer em Salvador?

3. Onde ficar em Salvador?

4. Como ir de Salvador a Morro de São Paulo?

5. O que fazer em Salvador?

6. Onde ir em Salvador?

7. Quem fundou a cidade de Salvador?

8. Como chegar em Salvador?

9. Onde se hospedar em Salvador?

10. Quem nasce em Salvador é soteropolitano por quê?

As 10 perguntas que o mundo mais faz sobre Salvador (em inglês), desde 2004

1. What time is it in Salvador, Brazil? / Que horas são em Salvador?

2. What to do in Salvador, Brazil?/ O que fazer em Salvador?

3. Where to stay in Salvador, Brazil?/ Onde ficar em Salvador/Brasil?

4. Where is Salvador, Brazil?/ Onde é Salvador, Brasil?

5. Is Salvador, Brazil, safe? / Salvador, no Brasil, é segura?

6. Is Salvador in Brazil? / Salvador fica no Brasil?

7. How to get from Salvador to Morro de São Paulo? / Como ir de Salvador para Morro de São Paulo?

8. What is the temperature in Salvador, Brazil? / Qual é a temperatura em Salvador, Brasil?

9. What language is spoken in Salvador? / Qual é a língua falada em Salvador?

10. What to see in Salvador? / O que ver em Salvador?

De fato, Salvador é ponto de partida para muita gente que quer chegar lá, além de ser uma das principais rotas do estado. Tirando esse caminho, só os barcos que saem de Valença, mas que não são regulados pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agerba). De acordo com o órgão, só em janeiro, foram 21,4 mil viagens entre Salvador e Morro de São Paulo, seguidas por 15,5 mil em fevereiro.

Só ficou uma dúvida: de onde veio a gentílico ‘soteropolitano’? Quem explica é o escritor Nivaldo Lariú, autor do Dicionário de Baianês. Segundo ele, Salvador, em grego, significa Sotero. Cidade, por sua vez, significa Pólis.

“O nome de Salvador já foi Cidade de São Salvador. Assim, seria Soterópolis, como temos outros exemplos no Brasil de Petrópolis, Teresópolis, Eunápolis... Quem nasce na Soterópolis é o soteropolitano”.