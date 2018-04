Gordas, magras, novas, velhas, pobres ricas... Nada nos limita

Por Flavia Azevedo, mãe de Leo

Gordas, magras, brancas, pretas, novas, velhas, pobres, ricas, heteros, gays, bis, cis, trans. Nada disso nos limita ou define. Mulheres de muitas formas, misturas de muitas coisas, todas com os mesmos direitos, nos mesmos espaços. Todas precisam ter voz.

CARÃO DA SEMANA

Carão de perua pro pessoal que diz “feminista é tudo largada”. Cada uma é o que é, como e quando quiser, que o bom é

Fernanda Júlia Barbosa é também “Onisajé”. Yakekerê (“mãe pequena”, segunda sacerdotisa) no Ilê Axé Oyá L´adê Inan, graduada em Direção pela Ufba, mestra em Artes Cênicas e doutora na mesma área. Atualmente, professora substituta da Escola de Teatro da Ufba, essa filha de Omolu se diverte e realiza entre o fazer teatral no NATA (grupo que dirige desde 1999), a família (“sou casada com o amor da minha vida”) e o ambiente do candomblé. Neste ano, o teatro se encontra com Oxum, que dá nome ao espetáculo que celebrará os 20 anos do NATA. E nenhum outro orixá poderia ser mais apropriado para se falar do empoderamento da mulher negra. Estreia em setembro, anote aí.

Fernanda Júlia Barbosa (Foto: Andrea Magnoni/Divulgação)

Luciene Santos cresceu numa cidade com nome de instrumento musical. Hoje, mora na capital, mas no interior da Bahia, em Berimbau, ainda é “pró Lu”. Foi lá que estudou Magistério, ensinou, casou e teve Tauã, o filho com quem divide o cotidiano e a paixão pela arte. No caso dela, especialmente por música e literatura. A intersecção entre as duas e esse jeito de contar histórias é objeto de toda uma vida de estudos e palcos. Nesse domingo, apresenta espetáculo com o grupo Conto das 7 Mulheres. Histórias femininas e música na Pousada do Boqueirão (Salvador), às 16h.

Luciene Santos (Foto: Divulgação)

Quindim, manjar, olho de sogra, bombocado, queijadinha... a cozinha de Virgínia Carla é túnel do tempo para mesas de outra época. O ponto é a memória afetiva. Levar o cliente de volta à casa da avó, às bandejas dos aniversários da infância. A mãe de Jorge lembra bem das tardes em que brincava na cozinha enquanto as mulheres da família preparavam seus quitutes. Anos depois, em 2013, foi lá no passado buscar o sustento. Fazer doces e salgados virou ganha-pão e a especialização chegou numa faculdade de gastronomia. Encontrou a técnica, mas sem perder a ternura jamais. Encomendas? 71 9 8216 6672.

Virgínia Carla (Foto: Ana Azevedo/Divulgação)

Ela é especialista em sabores da Bahia e tem um grande fã-clube por aí. Atualmente no comando do restaurante Casa de Tereza (Salvador), põe em prática o conceito “alimento bom, limpo e justo”. Para isso, ações que incluem a transformação do óleo de cozinha usado em sabão, a lavagem dos utensílios em máquina para economia de água e o tratamento do lixo orgânico que vira adubo distribuído aos clientes. Nas mesas, peixes trazidos pelos pescadores do Rio Vermelho e mariscos da Ilha de Itaparica, além de legumes orgânicos e ovos de quintal. No quesito “conexão com o planeta”, brilha Tereza Paim!

Tereza Paim (Foto: Marcus Claussen/Divulgação)



Mulherão

Gorda não é xingamento. Nem nordestina. Nem feminista. E isso é boa parte do que Carla Galrão é. Também comunicóloga e aquariana. Órfã de pai, criada por mulheres que não usavam a palavra “feminismo”, mas ensinaram, na prática, como deve lutar uma mulher. Vive de boa, mas sobe nas tamancas por “motivos especiais” tipo preconceito vestido de brincadeira, sabe? Mas aí, né “mermo”? Ninguém tá aguentando mais. Assim como já deu o modelo de “mulher padrão” que nos enfiam goela abaixo em minúsculas modelagens e olhares fóbicos pra qualquer gordurinha alheia. Então, ela tem o @gordaroupa no Instagram que indica lojas para mulheres tamanho G (ou XG, como queira) e discute toda essa problemática do povo que não paga o boleto alheio, mas tá preocupado com as dobrinhas que sua barriga faz.

(Foto: Renata Grimaldi/Divulgação)

Vale o print

Relação Empoderada