'Gostoso pra car****', diz Jojo Todynho sobre Léo Santana

Em entrevista exclusiva ao CORREIO, a funkeira carioca contou que queria muito ter visto o pagodeiro e que não está tendo tempo nem para assistir à novela A Força do Querer

“Queria muito ver Léo Santana, sou fã dele! Esse homem é gostoso pra caralho”, comentou a funkeira carioca Jojo Todynho, dona do hit Que Tiro Foi Esse?, que esteve pela primeira vez no Carnaval de Salvador. A estreia aconteceu no camarote Schin Aê, que fica no Morro do Gato, em Ondina, na última quinta (8), onde ela fez uma participação no show do cantor Tiago Abravanel.

Apesar de feliz, a cantora confessou que queria mesmo era estar nas ruas, no meio do povo que estava curtindo o Carnaval atrás dos trios elétricos. “Vejo as pessoas atrás do bloco e fico morrendo de inveja. Queria ir pra lá, mas não posso”, lamentou. O tempo da diva anda mesmo corrido. Não está dando nem mesmo para assistir à novela A Força do Querer (TV Globo), que projetou sua música para o Brasil.