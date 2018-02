Governador e prefeito reforçam coro por Ba-Vi da paz

Clássico acontece domingo (18), no Barradão

O prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa afinam o discurso quando o assunto é o clássico Ba-Vi. As duas autoridades reforçam o pedido de paz no jogo que marca a volta das duas torcidas, domingo (18), no Barradão.

“O estádio fica mais bonito, é mais emocionante, mais vibrante. A gente tem que superar esse estigma de que as pessoas não podem conviver juntas, isso é um absurdo. Podem e devem estar juntas. Aliás, pode ser até casal, um torcer pelo Bahia e outro pelo Vitória. Que as pessoas venham com o espírito da paz, com o espírito esportivo, principalmente as torcidas organizadas”, diz o petista Rui Costa.

Neto destaca que a festa destoa da violência. “O futebol é uma das maiores alegrias dos brasileiros. E, na terra da alegria e hospitalidade, os torcedores do Bahia e Vitória, que fazem um dos maiores clássicos do país, precisam levar para as arquibancadas a mesma alegria que é marca registrada de Salvador em todo o mundo”, salienta o democrata.