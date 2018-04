Governo de Roraima vai ao STF para fechar fronteira com a Venezuela

A ação civil deseja impedir a entrada de mais venezuelanos no estado

Nesta sexta-feira (13) a governadora do estado de Roraima, Suely Campos (PP), entrou com um pedido de tutela provisória no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a fronteira do Brasil com a Venezuela seja fechada por prazo determinado. O feito deverá impedir a entrada de novos imigrantes no estado.

O governo estadual defende que a medida é necessária porque o governo federal não cumpre o que seria seu papel constitucional de controle da fronteira. Por isso, o estado fica sobrecarregado em diversos serviços públicos. A ação ainda solicita recursos adicionais para suprir os custos suportados especialmente com saúde e educação.

No pedido, o governo solicita ainda que, caso não haja controle da imigração em massa, a fronteira deva ser interditada provisoriamente para que sejam colocadas em práticas as medidas concretas prometidas pelo governo federal.

A governadora declarou também ter tentado, incontáveis vezes, discutir o tema com as autoridades federais. Ela lembra que em 2017, embora seu governo já tivesse decretado emergência social, apenas em fevereiro foi editada a Medida Provisória 820/2018, que versa sobre assistência emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária.

"Nada de efetivo foi implementado até o momento, mesmo após a Medida Provisória, a não ser a transferência de apenas 266 venezuelanos para os estados de São Paulo e Mato Grosso, o que representa um fator ínfimo, considerando os mais de 50 mil que, muitos deles, perambulam pelas praças da capital Boa Vista", afirmou Suely em entrevista ao portal de notícias O Globo.

A governadora pretende conseguir o controle efetivo da fronteira até que se resolvam os problemas causados pelos milhares de migrantes que estão no Estado.



*Com informações do Jornal O Globo