Governo propõe salário mínimo de R$ 1.002 para 2019

Nesta quinta-feira (12), por meio do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do ano que vem, o governo propôs um salário mínimo de R$ 1.002 para o ano que vem. Atualmente, o mínimo é de R$ 954 e se a proposta for aceita, essa será a primeira vez que o valor do salário mínimo, que serve de referência para cerca de 45 milhões de brasileiros, ficará acima da marca de R$ 1 mil. A vigência do novo salário é em janeiro do próximo ano, com o primeiro pagamento em fevereiro.

A valor do reajuste do salário mínimo é estabelecido com base em uma fórmula que leva em consideração o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) do ano anterior. O reajuste proposto representa um aumento de 5,03%, o que está bem acima da correção feita em 2018 (1,81%) - o menor percentual registrado em 24 anos.

Para o mínimo de 2019, portanto, a fórmula determina a soma do resultado do PIB de 2017 (alta de 1%) e o INPC de 2018. Como só será possível saber no início do ano que vem a variação do INPC de 2018, o governo usa uma previsão para propor o aumento.

O governo também já havia informado que aplicaria, em 2019, no reajuste do mínimo maior, por conta de uma compensação pelo reajuste deste ano, que ficou abaixo da inflação medida pelo INPC.