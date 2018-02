Graco Vieira e Nina Campos. se apresentam no LáláB – Pague Minha Pauta

Os músicos revisitam as raízes do samba-reggae, mesclando-as ao rock e aos beats eletrônicos. A entrada é franca!

O projeto LáláB – Pague Minha Pauta recebe o duo BA_co em duas apresentações no Lálá Multiespaço. Trata-se do projeto do músico, compositor e produtor Graco Vieira, no qual ele revisita as raízes do samba-reggae, mesclando-as ao rock e aos beats eletrônicos. Ele divide a cena com a cantora Nina Campos. O BA_co é fruto das experiências do músico, que já por bandas como Inkoma e Scambo e, atualmente, se dedica ao projeto Bailinho de Quinta, que mergulha no universo carnavalescos. No repertório, músicas como Paraguaçu - que faz parte da coletânea Bahia Music Export - e Peixe. Além dos shows, o artista participa de um bate-papo aberto ao público sobre seus processos de produção, distribuição e circulação da música, amanhã, às 22, com entrada franca.

Lálá Lálá Multiespaço (Rua da Paciência, Rio Vermelho). Amanhã e sexta, às 21h. Ingresso: R$10 | R$5.