Grande Encontro volta em novo formato para a Concha Acústica

Após quase uma ano, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo voltam a comemorar 20 anos do projeto

Após quase um ano, o projeto Grande Encontro 20 anos retorna a Salvador. Nessa edição, Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo realizam o um espetáculo com mais energia, onde sonoridade estará baseada na percussão e no elétrico, fugindo do formato acústico que marcou o show original. O novo formato foi lançado durante a apresentação dos amigos durante o Réveillon da Praia de Copacabana e no Rock in Rio, ambos em 2017.

No repertório, entre trios, duetos e momentos solos em cena, estarão clássicos como Anunciação, Banho de Cheiro, Dia Branco, Tropicana, Moça Bonita, Caravana, Belle de Jour, Canção da Despedida, Coração Bobo, Táxi Lunar, Bicho de Sete Cabeças. Dentre as surpresas, estarão Papagaio do Futuro (apresentada por Alceu, Geraldo e Jackson do Pandeiro no Festival Internacional da Canção de 1972) e Me Dá um Beijo, parceria de Alceu e Geraldo, do primeiro disco da dupla, recriada com Elba nos vocais. Zé Ramalho marca presença autoral através de “Chão de Giz” e “Frevo Mulher”, na voz de seus companheiros.

Para Elba Ramalho, no Grande Encontro, a potência musical nordestina aparece em sua diversidade. “A grandeza estava na simplicidade e na força de cada um individualmente. Quando juntava, era explosão! Aprendemos uns com os outros e mostramos uma fatia poderosa da nossa cultura”, diz.

Os amigos serão acompanhados por Marcos Arcanjo, Paulo Rafael (violões e guitarras), Ney Conceição (baixo), Meninão (sanfona), César Michiles (flauta), Anjo Caldas (percussão) e Cássio Cunha (bateria), com direção de André Brasileiro.











Serviço:

Grande Encontro - Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença

Dia: 07 de abril de 2018, a partir das 20 horas

Local - Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Endereço: Praça Dois de Julho, s/n - Campo Grande, Salvador - BA, 40080-121

Arquibancada: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)

Camarote: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia)

Desconto: 20% sobre a inteira para assinantes do Clube Correio*

Classificação: 16 anos