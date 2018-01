Grátis, exposição 'Para Além de Salvador' segue até 2 de fevereiro

Fotos são exibidas no Foyer do Tribunal da Justiça da Bahia

A exposição "Para Além de Salvador", que reúne imagens da nossa terra, acontece até 2 de fevereiro no foyer do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). A entrada é gratuita.

As fotos são de Osmar Gama e Carol Dantas. Gama é fotógrafo e publicitário, especialista em fotos aéreas. Já Carol é formada em Relações Públicas e sócia da Bahia Comunicação, com raízes no Recôncavo Baiano.





A exposição mostra fotos de paisagens, festas, artes e personagens da nossa terra e da cultura popular.

SERVIÇO

O quê: Exposição 'Para Além de Salvador'

Onde: Foyer do Tribunal da Justiça da Bahia

Quando: De 15 de janeiro à 02 de fevereiro

Horário: 15h

Ingressos: Gratuito