Gratuita, linha Lapa/Calabar já está em operação e funciona 24 horas no Carnaval

A linha conta com 40 veículos em operação 24 horas até Quarta-Feira de Cinzas (14)

A linha Lapa/Calabar, que conta com 40 veículos em operação 24 horas, entrou em funcionamento a partir de 5h desta quinta (8) e segue até às 10h de Quarta-Feira de Cinzas (14) de forma gratuita. Os ônibus designados ao itinerário serão os únicos que deverão circular na Av. Centenário durante o Carnaval, partindo do subsolo da Estação da Estação Lapa até o Calabar.

Conforme a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), uma operação especial de transportes para o Carnaval 2018 foi montada para atender a toda população. Usuários de ônibus que se deslocarão aos circuitos da festa terão à disposição frota total de 2.600 veículos, divididos em 400 linhas e em três faixas de horários, conforme a demanda apresentada.

No período com menos usuários, das 5h às 13h, a frota terá 50% dos coletivos. De 13h01 às 21h, o sistema vai operar com 60% dos ônibus. Já no horário de maior pico, das 21h às 5h, a Semob disponibilizará 70% da frota para atender aos foliões. Das 400 linhas, cerca de 140 estarão em operação especial 24 horas para garantir a oferta de transporte, principalmente na madrugada, durante todos os dias da festa.

Cinco bases operacionais serão montadas em pontos estratégicos para controle e fiscalização do transporte. Aproximadamente 660 prepostos e 40 viaturas estarão trabalhando nas ruas e no Centro de Controle Operacional (CCO).

A partir de hoje (8), quando ocorre a abertura oficial do Carnaval, a Semob ampliará o atendimento de 19 linhas até a Estação da Lapa e Barroquinha, entre as 0h e 5h da manhã – período em que o metrô interrompe os serviços. As linhas retomarão o atendimento normal após funcionamento dos trens.

Pernoitão

As linhas que vão operar das 0h às 5h são: Lapa/Eng. Velho De Brotas, Lapa/Mussurunga I, Lapa/Mussurunga II, Mirantes de Periperi/Lapa, Lapa/Cajazeiras 11, Lapa/Fazenda Grande 3/2, Lapa/Fazenda Grande 1/2, Lapa/Cajazeiras 8, Lapa/Saboeiro, Lapa/Canabrava/N. Cidade, Lapa/Vale dos Lagos, Lapa/São Marcos, Lapa/Arenoso, Lapa /Alto do Coqueirinho, Lapa/Valéria, Lapa/ Luís Anselmo, Lapa/Praia do Flamengo, Caixa D’água/Barroquinha, Bom Juá/Lapa.

Expresso Carnaval

Os foliões terão também como opção de transporte para a festa do Momo o serviço Expresso Carnaval. Os ônibus sairão do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping a cada 20 minutos, a partir de hoje. Com funcionamento das 13h às 6h do dia seguinte e frota de 50 veículos, os coletivos serão tarifados em R$ 20, ida e volta, ou R$ 10, trecho único.

O Expresso Carnaval possui três linhas e seis pontos de paradas. São elas: Salvador Shopping/ Ondina (parada em Ondina, no ISBA); Salvador Shopping/Barra (paradas na sede da Transalvador (Barris) e na Av. Centenário (atrás do Vitória Center); e Salvador Norte Shopping/Barra (também com paradas na sede da Transalvador e na Av. Centenário, atrás do Vitória Center),

As últimas viagens sairão às 6h dos pontos próximos aos circuitos (shopping Vitória Center e do ISBA). Os tíquetes serão vendidos nos postos do Salvador Norte Shopping e Salvador Shopping. Mais informações no site do Expresso Salvador.

Ônibus executivos

Quem pretende ir ao Circuito Batatinha (Pelourinho) utilizando o transporte coletivo vai contar com o serviço de ônibus executivos. A linha Aeroporto/Praça da Sé vai atender às principais vias da cidade a partir do sábado (10) até a terça-feira (13). Os veículos contam com ar-condicionado, poltronas acolchoadas, bagageiro, serviço de internet sem fio, e a tarifa é de R$5,50.

Táxis

Toda a frota de táxi de Salvador estará em operação no período do Carnaval. Cerca de 7.200 veículos estão autorizados a utilizar a Bandeira 2 a partir das 18h desta quinta-feira (8) até as 12h da Quarta de Cinzas (14).

No circuito Barra-Ondina, os taxistas devem respeitar as faixas exclusivas para táxis, que serão segregadas com gradis, segundo a Semob. Um dos corredores fica na Av. Oceânica, entre curva da Paciência e a Praça do Sol, com desvio para a Rua Senta Púa. O outro está localizado na Av. Centenário, entre o retorno compartilhado em frente ao antigo Habib´s até o último retorno próximo à Rua Miguel Burnier. Todos os táxis que entrarem nessas vias deverão acessar as faixas exclusivas para embarque e desembarque de passageiros.

Os foliões que optarem por este meio de transporte podem acessar a tabela de referência de preço de corrida, com origem/destino, que possui a estimativa do valor cobrado pelo percurso de diversos pontos do Carnaval para outros bairros da cidade. Essa tabela pode ser adquirida em alguns dos postos de informação de trânsito e transporte para o Carnaval ou acessada no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br.

Ainda conforme a Semob, foram criados 15 pontos especiais de táxi para embarque e desembarque durante os dias da Festa Momesca, com funcionamento 24h. Sete desses pontos serão sinalizados com blimps (infláveis). São eles: Vale do Canela (viaduto Menininha do Gantois), Politeama de Cima (Colégio Idéia), Av. Joana Angélica (Colégio Central), Praça Cairú (em frente ao Elevador Lacerda), Rua do Tijolo (ao lado viaduto da Sé), Av. da França (próximo ao galpão 7 – Codeba), Ladeira do Taboão (próximo à Praça do Pelourinho), Rua Gabriel Soares (perpendicular à Ladeira dos Aflitos), Terminal da Barroquinha (ao lado do posto policial), Av. Centenário (retorno próximo à Rua Airosa Galvão), Estação da Lapa (parte interna), Porto da Barra (próximo ao Hotel Sol Barra), Rua Edgar da Mata (perpendicular à Av. Ademar de Barros), Av. Garibaldi (esquina com a Rua Agnelo de Brito) e Ondina (Próximo ao ISBA).

Mototáxi

Já regulamentados, a categoria de mototaxistas também estará a postos. Para atender à demanda dos foliões, a Semob criará seis pontos especiais de embarque e desembarque, com funcionamento 24h, nas proximidades dos circuitos. Os pontos são: Politeama (bolsão do lado esquerdo ao Ponto de Táxi), Praça Cairú (estacionamento Zona Azul, em frente ao Elevador Lacerda), Vale do Canela (sentido Terminal da França), Graça (Rua Deocleciano Barreto), Av. Garibaldi (área em frente à Clínica Nova Face, saída da Adhemar de Barros), e Av. Oceânica (estacionamento do ISBA).