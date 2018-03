Gravado em Salvador, filme Tungstênio estreia em maio

Estrelado por Fabrício Boliveira e dirigido por Heitor Dhalia, longa é adaptação de HQ premiada

Gravado em Salvador em 2016, o filme Tungestênio será lançado no dia 10 de maio em todo o país. Estrelado pelo ator baiano Fabrício Boliveira e dirigido por Heitor Dhalia (Serra Pelada, À Deriva, O Cheiro do Ralo), o longa é inspirado na história em quadrinhos homônima, de Marcello Quintanilha - que assina o roteiro ao lado de Marçal Aquino e Fernando Bonassi.

(Foto: Divulgação)

Tungstênio narra as histórias entrelaçadas de personagens de bairros pobres de Salvador que precisam lidar com situações extremas: um policial que age por instinto; sua esposa, que deseja a separação; um pequeno traficante em busca de sobrevivência; e um ex-sargento saudoso do quartel. A HQ homônima de Marcello Quintanilha foi premiada em 2016 no Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, na França, na categoria thriller.

No longa, a trama é narrada por Milhem Cortaz e gira em torno de quatro personagens: Richard (Fabrício Boleira), um policial; Keira (Samira Carvalho), a esposa de Richard; Seu Ney (Zé Dumond), um ex-sargento do exército; e Caju (Wesley Guimarães), um traficante de drogas.

O baiano Sergio Laurentino, do Bando de Teatro Olodum, o paraibano Zé Dumont e o pernambucano Pedro Wagner são outros nomes no elenco de Tungstênio, que tem o cineasta Guel Arraes como produtor associado. As cenas foram rodadas na Praia da Boa Viagem, no Forte de Nossa Senhora de Monte Serrat, na Ponta de Humaitá, nos bairros da Ribeira e Massaranduba, além da Gamboa de Baixo.

