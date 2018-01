Segundo Leo Dias, a atriz e ex-BBB estava solteira desde novembro de 2017

Grazi e namorado voltaram

Parece que as coisas se ajeitaram na vida amorosa de Grazi Massafera. Após passar três meses solteira, a atriz e ex-BBB reatou com o empresário Patrick Bulus, com quem passou o réveillon junto em Angra dos Reis.

Quem confirmou a informação foi a assessoria de imprensa de Grazi, após o anúncio da notícia pelo colunista Leo Dias, do Fofocalizando.

Patrick Bulus é herdeiro de uma das maiores redes hospitalares do Rio de Janeiro.