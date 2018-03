Grécia recebe nova parcela de empréstimo e pode ter dívida aliviada

De acordo com o ministro português, uma saída suave da Grécia do programa de ajuda financeira pode ocorrer "a partir de agosto"

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças de Portugal, Mario Centeno, anunciou nesta segunda-feira uma nova parcela de financiamento à Grécia e sinalizou que o alívio da dívida do país pode ser discutido pelos ministros das Finanças da zona do euro em abril.

Após anunciar que a zona do euro vai destinar uma tranche de 5,7 bilhões de euros para a Grécia no final de março como parte da terceira revisão do ajuste fiscal, Centeno disse que a discussão do alívio da dívida "poderá ter lugar" na reunião do Eurogrupo de abril.

De acordo com o ministro português, uma saída suave da Grécia do programa de ajuda financeira pode ocorrer "a partir de agosto".

Ao comentar sobre o programa de união bancária, Centeno disse que há progressos na redução de empréstimos ruins dos bancos na zona do euro e que isso é fundamental para que, em junho, o pacote final seja anunciado.