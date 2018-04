Gregore e Marco Antônio vão jogar a Série A pela primeira vez

Os dois são titulares do time de Guto Ferreira e estrearão na competição

Após a derrota para o Blooming-BOL pelo jogo de ida da primeira fase da Sul-Americana, o Bahia volta às atenções para a estreia na Série A, domingo (15), às 16h, contra o Internacional, no Beira Rio.

A delegação ainda está em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, e nesta sexta-feira (13) pela manhã viaja para São Paulo, onde irá treinar no sábado (14) às 10h no CT do Corinthians. A viagem para Porto Alegre é também no sábado, mas às 17h20.

Do time base que vem atuando com o técnico Guto Ferreira, dois jogadores irão disputar a Série A pela primeira vez. São eles o volante Gregore e o meia Marco Antônio. Gregore atuou pelo Santos B no ano passado e disputou apenas o Brasileirão de aspirantes, enquanto Marco Antônio foi relacionado uma vez em 2017, na goleada por 3x0 sobre o Vasco, mas não entrou na partida.

Bahia e Internacional não se enfrentam desde 2014, já que em 2015 e 2016 o tricolor disputava a Série B assim como o Colorado na temporada passada.