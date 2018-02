Gregore e Régis estão à disposição de Guto Ferreira

Volante deve voltar ao time após cumprir suspensão e meia está totalmente recuperado de lesão

Boas notícias. É exatamente disso que o técnico Guto Ferreira precisa para que o momento de instabilidade do Bahia chegue ao fim. O time está há quatro jogos sem perder, é verdade, mas as más atuações e as dificuldades que tem encontrado diante de adversários considerados frágeis preocupa.

No jogo contra o Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (6), às 18h30, na Fonte Nova, o técnico tricolor vai poder contar com o retorno do volante Gregore, que cumpriu suspensão no empate por 0x0 com o Jacobina, e tem boas chances de ter Régis à disposição. O meia está recuperado de lesão e participou normalmente do treino tático realizado no Fazendão.

O lateral-direito João Pedro e o zagueiro Everson também já deixaram o departamento médico e iniciaram o processo de transição no campo, para aprimorar a forma física. O zagueiro Jackson, sem atuar há quase um ano por causa de um problema no joelho, fez uma sessão de fisioterapia, mas ainda não tem previsão de retorno.

Enquanto alguns torcedores buscam respostas para entender o mau rendimento da equipe em 2018, o volante Gregore tem uma explicação sobre o que falta. “Um pouco de entrosamento. A gente está adquirindo ritmo, o time está jogando melhor, só falta virem as vitórias”.

Para ele, o moral do grupo vai elevar a partir do momento que os triunfos começarem a aparecer. “Cara, como eu falei: jogadores que estão no Bahia são acostumados a títulos. A gente tem que ganhar o mais rápido possível para entrar na zona de classificação e não sair mais”. No momento, o Bahia está em sexto lugar no Campeonato Baiano. Quatro vão às semifinais.

A tendência é que Gregore volte ao time no lugar de Elton. Guto deve manter a base da equipe que empatou com o Jacobina por 0x0. Há a possibilidade também de uma mudança no esquema tático do 4-1-4-1, bastante utilizado em 2018, para o 4-2-3-1, bastante usado por ele mesmo no Bahia entre 2016 e 2017.