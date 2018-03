Gregorio Duvivier posta foto com plantação cannabis e diz: 'Não pago por maconha faz tempo'

Postagem está causando polêmica nas redes sociais

Uma postagem feita pelo humorista e escritor Gregorio Duvivier está causando polêmica nas redes sociais. Em uma foto publicada na semana passada nas três redes sociais que utiliza, ele compartilhou uma foto envolto em plantação de cannabis para rebater críticas após ser acusado de financiar o tráfico.

Leia também: Especial Fila da Cannabis

Os comentários surgiram quando o integrante do Porta dos Fundos criticou a elite do Rio de Janeiro, que, de acordo com ele, pede segurança pública, mas usa drogas. "Para todos que têm repetido que eu FINANCIO o tráfico, gostaria de informar que D'EUS tem sido muito bom comigo e graças a ELE e também a alguns amigos tenho presenciado colheitas espetaculares e não preciso pagar por maconha faz MUITO tempo. Quem financia o tráfico é quem tem retorno financeiro com ele (inclusive aqueles que estão no poder). Um beijo", escreveu o ator e humorista na publicação. Somente no instagram a postagem tem mais de 100 mil comentários.

Alguns internautas questionaram se ele não seria investigado pela Polícia Federal, uma vez que o artigo 33 da lei 11.343, de agosto de 2006, prevê reclusão de até cinco anos para quem planta a cannabis e fornece a droga a terceiros. "Se fosse um pobre e preto que tivesse postado a foto já teria sido preso", escreveu um seguidor. Já outros seguidores defenderam o posicionamento do humorista. "Alguém precisava falar sobre isso", postou.