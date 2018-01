Grupo Botequim realiza primeira roda de samba de 2018

Show no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo comemora chegada do Ano-Novo

Em clima de boas vindas ao ano de 2018, o Grupo Botequim abre as portas do Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo nesta sexta-feira (12), às 21h. O combinado entre os músicos do grupo é fazer desta roda um ritual para, através do samba, o público suar a camisa, descontrair o corpo, lavar a alma e renovar as energias.

“Já que a música e a dança liberam tensões, propomos um selecionadíssimo repertório de samba para liberar o que ficou para trás e atrair só coisas boas para esse ano que está começando”, adianta Roberto Ribeiro, um dos fundadores do Botequim. Com a pretensão de dar visibilidade à manifestação do samba através das rodas, o Grupo Botequim há cinco anos realiza mensalmente rodas de samba no Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo e, a cada edição, reúne um público heterogêneo que comparece para dançar, se divertir e admirar o repertório recheado, além dos clássicos, de músicas autorais, a exemplo das 13 faixas do álbum “Festa no Botequim”.

Além da movimentação que promovem em torno do gênero musical, o Grupo Botequim vem se tornando reconhecido pelo trabalho de pesquisa sobre o samba tradicional de todas as regiões do país. Na sua formação, Roberto Ribeiro (cavaco e voz), Pedrão (violão e voz), Tito Fukunaga (flauta e percussão), Natan Maurício (surdo), Washington Rodrigues (Violão 7 cordas) e Everton Marco (percussão e voz).





Serviço

O quê: 1ª Roda do Ano de 2018

Quando: Sexta-feira (dia 12/1)

Horário: 21h

Onde: Pátio da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo -: Largo Santo Antônio Além do Carmo

Ingressos: R$15,00