Grupo faz manifestação por causa de aumento da tarifa do transporte em São Paulo

Passagem unitária passou para R$4

Um grupo fechou a Avenida 9 de Julho, em São Paulo, em protesto pelo aumento da tarifa do transporte, que subiu no último fim de semana. A manifestação aconteceu logo no início da manhã desta terça-feira (9) e uma barricada foi colocada no meio da avenida.

Os manifestantes colocaram fogo em objetos para formar a barreira. O protesto foi encerrado por volta das 6h30. O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas e desfazer a barricada.

O aumento da tarifa é válido para ônibus, Metrô e trens da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos). A passagem unitária passou a custar R$ 4, e a tarifa integrada dos ônibus municipais com os trens do Metrô e da CPTM, por sua vez, passou de R$ 6,80 para R$ 6,96. Os valores passaram a valer no último domingo (7).