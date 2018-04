Grupo promove dia de adoção em inauguração de hospital veterinário

Evento acontece neste domingo, na Pituba

Neste domingo (8) vai rolar a inauguração do Hospital Veterinário HPET, que vai acontecer com uma celebração de solidariedade. Responsável pelo suporte médico aos animais da Adoção Pets Salvador (APES), que mensalmente realiza eventos de adoções de cães e gatos e eventualmente animais exóticos, a nova unidade 24 horas da HPET, que fica na rua Território do Guaporé, na Pituba, vai sediar um evento de adoção, das 14h às 17h. O evento também terá espaços para artesanato, gastronomia, atração infantil, feirinha pet e música.

Ao todo 43 animais estarão à disposição para adoção, 32 cães (24 adultos e jovens e oito filhotes), e 11 gatos (sete adultos e quatro filhotes). Todos os animais são castrados, vermifugados e vacinados. Antes de serem colocados para adoção, todos são submetidos a uma consulta médica veterinária e um exame de sangue na HPET.

Para adotar, basta preencher as exigências: ser maior de idade, levar RG ou CPF, ler e assinar o termo de responsabilidade pelo animal e contribuir com a taxa de adoção de R$ 50, que será revertida para fins filantrópicos. “Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados, sendo mais da metade deles, cachorros. Precisamos sensibilizar a nossa população para começarmos a mudar esse quadro. Convidamos todos que se engajam nesta causa para este grande evento de solidariedade”, enfatiza o diretor da HPET, Gustavo Rocha.

Integrante da APES, a veterinária Thalita Rocha explica o trabalho realizado. “Somos um grupo de voluntários e o nosso foco é realizar a divulgação de animais aptos para adoção. Os animais, por sua vez, ficam com protetores independentes e em abrigos. Realizamos o cadastro de ONGs e protetores para posteriormente divulgarmos os animais disponíveis em nosso site e redes sociais”, explica Thalita, organizadora do evento.

O novo Hospital Veterinário HPET 24h conta com leitos para internamentos (canino e felino), UTI, centro cirúrgico, além de estar apto para a realização de exames como eletrocardiograma, ecocardiograma, Ultrassom e Raios X. O Hospital também oferece serviços de petshop e banho e tosa.

[[galeria]

Animais estão à disposição para a adoção neste domingo (Foto: Divulgação) Animais estão à disposição para a adoção neste domingo (Foto: Divulgação) Animais estão à disposição para a adoção neste domingo (Foto: Divulgação) Animais estão à disposição para a adoção neste domingo (Foto: Divulgação)