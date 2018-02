Grupo que comercializava credenciais de moradores é preso na Barra

Os quatro homens foram presos em flagrante

Quatro homens que comercializavam adesivos de moradores de áreas de circulação restrita no Carnaval foram presos em flagrante no domingo (11). Eles estavam próximos a uma barreira de trânsito, na Avenida Centenário, quando um supervisor da Transalvador percebeu a ação e alertou policiais do Esquadrão Águia que estavam próximos ao local.

Os selos que estavam sendo comercializados irregularmente foram apreendidos pelos policiais, e os quatro suspeitos encaminhados à Central de Flagrantes, localizada próximo ao shopping Victoria Center, onde foi expedido mandato de prisão em flagrante para o grupo. Entre eles, estava Edmar Santos da Conceição, conhecido como Nhonho, que já possuía um mandado de prisão aberto em seu nome por envolvimento em assaltos.

Fiscalização

A operação no domingo (11) envolveu 329 agentes de trânsito, além de 61 viaturas e 11 motos. Durante a operação, foram emitidos 1.193 autos de infração e 91 veículos foram removidos ao pátio da Transalvador. Desde o início da operação, na última quarta-feira (07), 5.183 autuações foram emitidas e 463 veículos removidos pelo órgão.