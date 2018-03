Grupo rouba milhões de dólares em ação que durou 6 minutos em pista do Viracopos

Cinco homens armados roubaram U$ 5 milhões em ação cinematográfica

Pelo menos cinco homens armados com fuzis invadiram a pista do terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), no último domingo (4). De acordo com informações do G1, a ação cinematográfica ocorreu por volta das 21h40 e a quadrilha roubou pelo menos 5 milhões de dólares em espécie que estava sendo retidados de um avião cargueiro da Lufthansa. Toda ação durou cerca de 6 minutos, sem a necessidade de nenhum disparo.

Ainda segundo o G1, a Polícia Federal confirmou o roubo do dinheiro que seria embarcado em um carro forte. Porém, o valor não foi confirmado. A Polícia Militar informou que o acesso ocorreu por um portão lateral, próximo da Rodovia Santos Dumont (SP-075). A empresa que administra o terminal informou que o grupo derrubou uma cerca na região do Jardim Paraíso de Viracopos. Em seguida, eles entraram no sítio portuário pelo portão 18 e fugiram pelo 16.

Os suspeitos estavam em uma caminhonete Hilux adesivada, semelhante a utilizada pela equipe do aeroporto. Os criminosos teriam colocado os funcionários da empresa alemã em uma van. Não houve feridos.

A Polícia Federal vai investigar o caso e os delegados em diligências não passaram mais informações sobre o caso.

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) também estiveram no aeroporto ao longo da madrugada. A Concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o aeroporto, informou que colabora com as investigações, mas a investigação é de responsabilidade da Polícia Federal.

Maior do Brasil em cargas

As operações de cargas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), aumentaram 20% de 2016 para 2017, segundo dados da concessionária que administra a estrutura. O balanço da Aeroportos Brasil aponta que, durante todo o ano passado, o fluxo no terminal foi de 198,8 mil toneladas movimentadas, enquanto o índice em 2016 chegou a 164,4 mil toneladas. O número envolve a soma de exportações, importações e encomendas expressas.