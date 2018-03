Grupo Vilavox comandará encontros de leituras dramáticas

Por Giuliana Mancini

O Grupo Vilavox irá promover uma série de encontros para leituras dramáticas, todas sobre o mito de Medeia. Este foi o tema escolhido para o próximo espetáculo da trupe, com estreia prevista para o segundo semestre.

A primeira leitura será da obra Mata Teu Pai

(Foto: Divulgação)

As obras são Mata Teu Pai, de Grace Passô, com direção de Diana Ramos, no dia 21; Medea En Promenade, com dramaturgia de Clara Goes e direção de Onisajé (Fernanda Júlia), no dia 4 de abril; Além do Rio, de Agostinho Olavo, com direção de Márcia Limma, no dia 11 do mês; e Medeia Negra, de Márcio Marciano, com direção de Gordo Neto, no dia 18. A primeira reunião acontecerá no Ceao/Ufba e as outras na Casa Preta (Dois de Julho).

Ao final de cada leitura, uma intelectual negra será convidada para trazer reflexões e contribuições sobre o texto. Estão confirmadas a escritora Luciany Aparecida, a jornalista e atriz Mônica Santana e as professoras Mabel Freitas, Denise Carrascosa e Jeane Tavares.