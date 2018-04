Gualberto priorização fortalecimento de chapas para deputado estadual e federal

por Luan Santos

Pré-candidato ao governo do estado, o deputado federal João Gualberto (PSDB) vai priorizar a formação de chapas fortes para deputado estadual e federal. A avaliação do tucano é que candidatos à Assembleia e à Câmara com boas condições de eleição estarão mais motivados para trabalhar na disputa pelo Palácio de Ondina. As conversas iniciais de Gualberto com os partidos da oposição estão sendo nesse sentido. “Uma coisa é você ter um candidato competitivo como ACM Neto (DEM). Outra coisa somos eu e José Ronaldo (pré-candidato do DEM ao governo). Então, acredito que precisamos ter uma chapa viável e motivada, em que os candidatos tenham boas chances de eleição”, afirma o pré-candidato.

Articulação

Ontem, Gualberto conversou com o presidente estadual do PSC, Eliel Santana, que se mostrou simpático à estratégia de fortalecimento da chapa proporcional. Nos próximos dias, o deputado vai conversar com integrantes de Solidariedade e Pros para discutir o assunto.

Aposta feminina

Líderes da oposição apostam em dois nomes femininos para compor a chapa encabeçada por José Ronaldo (DEM) ao governo do estado. Para o Senado, a mais cotada para uma das duas vaga é a vereadora Ireuda Silva (PRB). Ela conta com a bênção da deputada federal Tia Eron, presidente estadual do partido, que não abre mão da presença na chapa majoritária. Já Taissa Gama (PTB), ex-secretária municipal de Política para Mulheres, tem sido cogitada para a vaga de vice. O nome dela foi colocado na mesa de negociações pelo pai, o deputado federal Benito Gama, que tem pressionado pela presença de Taissa na chapa majoritária.

Investigação

O Ministério Público estadual (MP) abriu inquérito para investigar o não pagamento de gratificação aos delegados de polícia pela Secretaria da Segurança da Bahia (SSP). A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado da Bahia, que aponta o descumprimento do estado no pagamento do benefício para quem concluiu curso de especialização, mestrado e doutorado. A investigação, iniciada na última quarta-feira, é conduzida pela promotora Rita Tourinho.

"Sabemos que há talentos esportivos que se perdem pela falta de amparo e patrocínio. Temos uma ferramenta de transformação social, pois quando ocorre fomento ao esporte existe, indiretamente, investimento em muitas outras áreas sociais", Felipe Lucas, vereador, do MDB, que entregou ao prefeito ACM Neto (DEM) a indicação para criação do programa Bolsa Atleta Municipal

Fala, Saeb!

Sobre a nota Contra a Parede, publicada na última quinta-feira, a Secretaria da Administração do Estado (Saeb) que está tomando todas as medidas para executar a decisão do juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro, que determinou o pagamento de uma gratificação a policiais militares. Afirmou que, sob orientação da Procuradoria Geral do Estado (PGE), vai cumprir a determinação.

Novo pedido

Depois de conseguirem a retirada dos programas federais e terceirizados do cálculo de índice de pessoal, os prefeitos baianos têm uma nova reivindicação com o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O pedido é que a Corte publique uma normativa de como será feito o cálculo a partir da decisão.