Guardiola diz que Gabriel Jesus ficará fora por um ou dois meses

Atacante da Seleção se machucou durante empate do Manchester City pelo Inglês

O técnico Pep Guardiola esclareceu um pouco a situação do atacante brasileiro Gabriel Jesus, que machucou o joelho direito e saiu de campo chorando durante o empate em 0x0 do Manchester City com o Crystal Palace, neste domingo (31), pelo Campeonato Inglês.

Guardiola não foi preciso, mas afirmou o camisa 9 da Seleção Brasileira ficará sem jogar por até 60 dias. "Gabriel Jesus está machucado, ele estará fora talvez por um ou dois meses", afirmou o treinador do Manchester City.

Escalado como titular do Manchester City no seu último jogo no ano, Gabriel Jesus se machucou aos dez minutos, quando dominou a bola e tentou girar para escapar da marcação adversária. Ele permaneceu em campo até os 21 minutos, até que não resistiu e deixou o gramado chorando, o que gerou preocupação sobre a possibilidade de ser uma lesão mais grave.

Quem também saiu machucado foi o belga De Bruyne, principal destaque do City nesta temporada. No entanto, a situação dele ainda não foi esclarecida pelo clube. O Manchester City lidera o Campeonato Inglês com 59 pontos e ainda está invicto após 21 rodadas, com 19 vitórias e dois empates.