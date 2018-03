Guto destaca evolução do Bahia e espírito de luta até o fim

Na análise do técnico, o time controlou bem a partida e está de parabéns pelo resultado de 2x1

A virada no fim sobre a Juazeirense foi providencial para as aspirações do Bahia no Campeonato Baiano. Com dificuldade para concluir as jogadas, o tricolor sofreu diante do Cancão de Fogo. Mas, na análise do técnico Guto Ferreira, o time controlou bem a partida e está de parabéns pelo resultado de 2x1 conquistado ontem.

“Estávamos muito melhores no jogo. Praticamente, éramos nós que tínhamos criado as chances de gols. Estava controlado o jogo ofensivo deles e aí nós tivemos um erro e acabamos tomando um gol. E aí a equipe sentiu a partir desse gol. Só que as alterações no intervalo, a força do grupo e o espírito de buscar... Esse é o espírito do Bahia que a torcida pede, de lutar até os últimos segundos sempre.”, analisou o treinador logo após a partida.

Ainda para Guto, o time vem mostrando evolução durante as partidas. Ele, no entanto, criticou as condições do gramado do estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

“Acho que esse perfil de jogo você carece de um piso mais adequado. Muitas situações nos atrapalhavam para fazer um jogo melhor, um jogo no nível que fizemos contra o Conquista, por exemplo, ou mesmo contra o Náutico”, afirmou Guto.

Brumado comemora

Quem também comemorou foi o garoto Brumado, que marcou o primeiro gol como profissional. “Todo mundo sabe o quanto a gente trabalha. É um momento alegre para a garotada do Bahia”.