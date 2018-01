Guto elogia entrega de Mena: 'Meu agradecimento a ele'

Técnico tricolor exaltou o comprometimento do lateral da seleção chilena

Sem os dois principais jogadores da posição machucados, Nino e João Pedro, Guto Ferrreira optou por improvisar o lateral-esquerdo Mena na direita, ao invés de apostar no jovem João Pedro Ribeiro, de 17 anos. Ainda que tecnicamente o chileno não tenha feito grande partida, o comandante tricolor fez questão de elogiar a postura do seu atleta.

"Quando dentro do grupo tem um cara de seleção com caráter de doação como tem Mena, de se solidarizar com a equipe, correndo riscos de errar... Mas não foi ele que errou, fui eu. Qualquer outro jamais se colocaria como ele se colocou. Meu agradecimento a ele. Mostra a mentalidade que o grupo quer", exaltou.

Guto também sobre a tranquilidade que o triunfo traz para a equipe em meio a pressão que havia pelos resultados e atuações neste início de temporada. "Sempre traz tranquilidade e mostra a convicção que estamos fazendo um trabalho correto, de qualidade e infelizmente corremos contra o tempo. Tirar as cartas da manga porque as exigências desde a primeira partida são de final de campeonato".