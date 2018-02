Guto faz mistério sobre time e revela preocupação com bola parada

Treinador só vai divulgar a escalação tricolor minutos antes do clássico

Semana de clássico sempre mexe com as emoções. No Bahia, as coisas não são diferentes. Com o foco ligado no rival Vitória, adversário de domingo (18), às 16h, no Barradão, pelo Campeonato Baiano, o técnico Guto Ferreira faz mistério sobre o time que começará o Ba-Vi.

Na tarde desta sexta (16), o treinador voltou a fechar a atividade no Fazendão. Mudança certa até o momento apenas no gol. Douglas volta ao time depois de cumprir suspensão diante do Vitória da Conquista.

"Nos treinos, aconteceram mudanças. Vamos deixar para revelar momentos antes do clássico. Até porque temos a volta do Régis, outras opções também. Opções de mudança no sistema, mudança de jogadores. Vamos ver o que irá acontecer. Importante é o Bahia fazer uma grande partida", despistou Guto.

Além dos 11 que iniciam a partida, Guto mostra preocupação com a postura do time dentro de campo, principalmente na parte defensiva, e destaca um ponto forte do Leão.

"Estamos trabalhando e buscando estar afiados. A gente sabe que um dos grandes poderios ofensivos do Vitória é justamente a bola parada. Grande parte dos gols nesse início de temporada têm sido assim. Espero que a gente possa anular as principais jogadas deles", analisou o treinador tricolor.

Com oito pontos, o Bahia está em quinto lugar no Campeonato Baiano. O Vitória é o segundo, com dez. A Juazeirense lidera com 13, porém fez um jogo a mais que o rubro-negro.