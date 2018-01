Guto faz treino tático e indica titulares para estreia

Técnico tricolor fez alguns testes também durante a atividade

Na tarde desta segunda-feira (15), no Fazendão, o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático, logo após os jogadores assistirem a uma palestra sobre arbitragem no auditório do CT. O goleiro Douglas, não participou da atividade com os demais, pois fez um trabalho específico com o preparador de goleiros, Rogério Lima.

O time considerado titular teve Anderson; João Pedro; Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Edson, Nilton e Régis; Zé Rafael, Élber e Edigar Junio. Ainda foram testados durante o treino o lateral-esquerdo Mena, o volante Elton, o meia Vinicius e o atacante Junior Brumado.

Já os reservas tiveram Rafael Santos; Nino, Everson, Rodrigo Becão e Mena; Feijão, Elton e Vinícius; Marco Antônio, Júnior Brumado e Hernane. O volante Gregore, que ainda não foi oficializado, treinou pela primeira vez no campo e aprimorou a parte física. Ele vem por empréstimo do São Carlos.