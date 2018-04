Guto Ferreira garante coração '100%' para a decisão do Baiano

Técnico tricolor foi ao hospital durante a semana com quadro de arritmia

Para quem recentemente teve que ir na emergência de um hospital por causa de um quadro de arritmia cardíaca, participar de um Ba-Vi que decide o Campeonato Baiano não parece ser o mais apropriado. No entanto, ao chegar na sala de imprensa do Fazendão para conceder entrevista coletiva, o técnico Guto Ferreira tratou de tranquilizar a todos e garantiu presença na beira do campo domingo (8), às 16h, no Barradão.

"Não é só um jogo. Tive um problema familiar, viajei, não dormi. São coisas que vão acumulando. Está no preço. Não foi nada de mais grave. Já joguei tênis hoje. Agradecer a cada torcedor pela energia mandada, aqueles que mandaram mensagens", disse o treinador do Bahia nesta sexta (6).

Comandante do acesso tricolor à Série A em 2016 e no título da Copa do Nordesde do ano passado, Guto almeja agora a conquista do estadual, que bateu na trave no ano passado.

"Só vou falar porque você tocou no assunto, jamais partiria de mim. Ser você pegar o currículo, a carreira nossa, cada ano tem um resultado importante: 2012 com Mogi Mirim, título do interior; 2013 com a Ponte Preta, título do interior; 2014 com acesso da Ponte Preta; 2015 título do interior com a Ponte Preta; 2016 campeão catarinense; 2017 campeão da Copa do Nordeste, acesso com o Bahia, acesso com o Inter. A gente espera marcar também 2018, que a gente possa já (conseguir) esse título que está tão perto", torce.

E para superar o Vitória e sair do Barradão com o título, Guto aposta no bom momento que a equipe vive na temporada. "Principalmente nesse momento, mostrar que o trabalho do ataque vem sendo sólido, e a defesa, nos últimos três jogos, tomou um gol só. Mostra o equilíbrio, a evolução da equipe. Mas esses três jogos já foram jogados. O que vale é o próximo, e é nele que a gente tem que estar com o foco grande, equilibrado e acreditando que a gente pode, de novo, realizar uma grande partida".

Por ter vencido o primeiro clássico da final por 2x1, na Fonte Nova, o Bahia joga pelo empate para ser campeão baiano. O Vitória é campeão em caso de triunfo por qualquer placar.