Guto Ferreira recebe proposta do Bahia, diz empresário

Presidente Bellintani dá a entender que treinador é um dos nomes na mesa

O técnico Guto Ferreira pode estar voltando para o Bahia. Segundo o empresário dele, Adriano Spadoto, o treinador recebeu uma proposta para comandar o tricolor até o final de 2018.

“Estamos conversando. (A definição) Pode ser hoje ou amanhã (ontem ou hoje), até porque estava em conversa com o Santos e o Bahia entrou. Agora a gente vai ver. (A proposta) É de um ano”, afirmou o agente ao globoesporte.com, na sexta (22). Como o Santos acertou com Jair Ventura, do Botafogo, ontem, o caminho ficou aberto para o Bahia ter ‘Gordiola’ de volta.

Em entrevista à rádio Itapoan FM, na noite de sexta (22), o presidente do Bahia Guilherme Bellintani deu a entender que o treinador é dos alvos do Bahia. "Guto é um treinador que tem serviços prestados ao clube, não estou dizendo que será ele, há vários em análise. É uma hipótese que seja Guto, mas ainda há outras hipóteses também que a gente está estudando. A própria questão com o técnico Carpegiani a gente tá em fase de conversas com ele, buscando entender toda a necessidade do clube pro ano que vem e também a questão de ambiente interno, de estilo de jogo... Enfim, uma série de análises", disse o mandatário tricolor.

Bellintani ainda descartou o nome de Marcelo Oliveira, que vinha sendo apontado como um dos favoritos ao cargo. "Marcelo é um técnico muito vencedor, diria que é provavelmente o técnico mais vencedor do Brasil nos últimos anos. Nos últimos sete anos, foi para cinco finais de Copa do Brasil, ganhou dois Campeonatos Brasileiros, mas é um treinador que tem planos para treinar clubes fora do Brasil, no exterior. Então ele está descartado no nosso radar", afirmou.

Histórico

Guto Ferreira chegou ao Bahia em junho de 2016 para a disputa da Série B daquele ano. Pegou o time na 11ª colocação e conseguiu o acesso na última rodada, com uma ótima campanha no 2º turno, em que venceu todas as partidas que disputou em casa. Assim, com a ascenção, seu contrato com o Bahia foi automaticamente renovado.

Em 2017, chegou a balançar no cargo após o time ser eliminado pelo Paraná Clube na Copa do Brasil, mas seguiu no comando e, com uma melhora no desempenho da equipe, conquistou a Copa do Nordeste. No Campeonato Baiano, ficou com o vice-campeonato, ao empatar as duas finais com o Vitória, que tinha a vantagem.

Na Série A, comandou a equipe em três partidas antes de deixar o Bahia para acertar com o Internacional para a disputa da Série B. No clube gaúcho, alternou bons e maus momentos, sendo demitido na antepenúltima rodada, quando o acesso já estava praticamente sacramentado.

Pelo Bahia, Guto atuou com treinador em 57 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 63,1%. No Inter, o número foi de 60%, com 17 vitória, 9 empates e 7 derrotas em 33 partidas.