Guto Ferreira sinaliza Brumado entre os titulares na semifinal

Características do prata da casa tricolor são mais condizentes com o gramado do estádio Adauto Moraes

Guto Ferreira nunca revela o time que vai mandar a campo e manteve a postura na véspera da semifinal do Campeonato Baiano. Porém, apesar de tentar fazer mistério, o treinador do Bahia deu pistas sobre qual centroavante escolherá para começar entre os titulares no jogo das 18h30 de sábado (17), contra a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Kayke e Júnior Brumado são as duas oções do técnico para referência na área. Durante a entrevista coletiva concedida antes do treino desta sexta-feira (16), Guto descreveu as características de cada um que podem ajudar o Bahia nessa fase decisiva.

"Brumado é jovem, ainda precisa de rodagem, mas tem um nível de força muito grande, é um jogador de muita competitividade e de muita luta", pontuou sobre o prata da casa, 18 anos. "Kayke é um jogador já tarimbado, que tem momentos importantes na carreira, mais de velocidade, de chegada na área, que joga bem fora da área", destacou sobre o atacante de 29 anos.

Na mesma entrevista, um pouco depois, Guto sinalizou que o estilo de jogo de Brumado é mais condizente com o gramado do estádio Adauto Moraes, de qualidade inferior ao da Fonte Nova, onde o Bahia está acostumado a jogar. Em Juazeiro, a força física e o jogo aéreo de Brumado têm mais chance de serem aproveitados que a velocidade de Kayke.

"É uma situação que é o que o piso permite. Não é uma questão de ser prioridade ou não. O jogo no chão, você não consegue dar velocidade. Você pode esperar uma bola no pé, embaixo, e ela vir no teu peito", afirmou Guto sobre o piso do Adauto Moraes, sem citar os atacantes.

Guto Ferreira comandou o último treino antes da partida contra a Juazeirense na manhã desta sexta-feira (16), sem a presença da imprensa. Os jornalistas só puderam acompanhar o aquecimento do grupo. O meia Régis e o lateral-esquerdo Mena, que estão em fase de transição após contusão, fizeram uma atividade a parte. O atacante Elber, o meia Allione e o lateral-direito João Pedro realizaram tratamento no departamento médico.

A delegação tricolor viaja para Petrolina, cidade pernambucana vizinha a Juazeiro, nesta sexta-feira (16), às 16h20. O jogo de volta contra a Juazeirense será no dia 25, às 16h, na Fonte Nova.