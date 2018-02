Guto indica diminuição do rodízio: 'a gente precisa do resultado'

Treinador afirmou que já tem a escalação na cabeça, mas só vai divulgar antes da partida

Foram cinco jogos num intervalo de 13 dias. A maratona tricolor finalmente proporcionará um pequeno descanso aos jogadores. Quem agradece é o técnico Guto Ferreira, que em entrevista coletiva, já indicou que a partir de agora vai diminuir o famoso "rodízio" no elenco.

"Quando completamos o quinto jogo, contra o Altos-PI, a gente saiu daquela sequência desenfreada de um jogo a cada três dias. Tanto é que fechamos cinco jogos em 13 dias. Em relação àquela fase, vou ter dois dias amais, o que propicia uma recuperação maior. A gente deve fazer alguns ajustes, algumas trocas para ganhar alguns caras de tanque cheio, mas mantendo uma base forte. Tem horas que a gente precisa do resultado também", ressaltou.

Até então Guto utilizou 25 jogadores, mas a tendência para o jogo deste domingo, às 16h, contra o Jacobina, é que ele repita boa parte da equipe que venceu o Altos por 2x0, em Teresina, pela Copa do Nordeste. A mudança certa é a saída de Gregore, que está suspenso pela expulsão no empate por 0x0 diante do Fluminense de Feira.

"Já tenho na minha cabeça quem deve entrar. Domingo, meia hora antes, o pessoal vai estar ciente. Em relação ao Jacobina, temos imagens dos jogos deles, temos estudo feito pelo Dade. Já mostramos imagens para os jogadores".