Guto pode ganhar até cinco reforços para jogo de volta da semi

Régis, Allione, Brumado, João Pedro e Elber podem ficar à disposição para domingo

O jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano se aproxima e o técnico Guto Ferreira pode ganhar reforços importantes para o confronto contra a Juazeirense, domingo, às 16h, na Fonte Nova. O primeiro deles é Junior Brumado, que se recuperou de um incômodo muscular e deve voltar a treinar normalmente nesta quinta-feira (22).

Além de Brumado, Guto pode ter também os reforços de Régis, Allione e João Pedro para o confronto do fim de semana. Os três participaram de um trabalho com bola no campo do Fazendão e devem ficar à disposição para domingo. Régis estava em estágio mais avançado e é o que tem mais chances de enfrentar a Juazeirense.

O volante Edson, substituído no decorrer do jogo contra o Altos-PI por conta de uma indisposição, já foi médico e está melhor. No entanto ele está suspenso e não poderá atuar. Já o atacante Elber, que teve uma lesão muscular, ainda está na transição para o campo e segue como dúvida para o jogo contra a Juazeirense.