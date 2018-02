Guto repete jogadores de linha, mas pode ter que mudar no gol

Goleiro Douglas sofreu um acidente doméstico e pode ficar fora contra o Náutico

Mais um dia de trabalho no Fazendão e o indicativo de que o time do Bahia que vai enfrentar o Náutico, às 21h45 de quinta (22), na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste, será quase o mesmo que entrou em campo no Ba-Vi. Uma única mudança pode acontecer por questões médicas e é no gol.

O goleiro Douglas sofreu um acidente doméstico e está com um corte no pé. A princípio, é dúvida para a partida e, caso não tenha condições de atuar, deve ser substituído por Anderson. Na tarde desta terça (20), o técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático, sem goleiro, e os titulares treinaram com Nino, Tiago, Lucas, Mena; Gregore, Zé Rafael e Vinícius; Elber, Edigar Junio e Kayke. A atividade era basicamente um ataque x defesa, e o comandante tricolor cobrou bastante pressão da equipe na saída de bola adversária e velocidade nas transições e trocas de passes.

Vale lembrar que os jogadores expulsos na confusão ocorrida no Ba-Vi ficarão de fora no confronto de domingo (25), contra o Atlântico, pelo Campeonato Baiano. São eles os zagueiros Rodrigo Becão e Lucas Fonseca, o volante Edson e o meia Vinícius. Todos podem enfrentar o Náutico pela Copa do Nordeste.