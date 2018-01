Guto volta a testar time do Bahia, desta vez com Nilton

Chileno Mena treinou apenas entre os reservas

No treino da tarde desta quarta-feira (10), o técnico Guto Ferreira esboçou mais uma vez a equipe que deve estrear na temporada 2018 diante do Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste, na quinta-feira (18), às 21h15, na Fonte Nova.

A novidade foi a entrada de Nilton na equipe titular. Sem goleiro, o time teve João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Edson, Nilton, Zé Rafael, Régis e Elber; Edigar Junio. Na primeira vez em que fez um coletivo tático, na terça-feira, Guto iniciou com Elton.

Sendo assim, o time reserva, que deve ser usado nos jogos do Campeonato Baiano, foi testado com o lateral esquerdo chileno Mena como titular. Treinaram Nino Paraíba, Rodrigo Becão, Everson e Mena; Elton e Juninho; Marco Antônio, Vinícius e Kaynan; Hernane.

A equipe se reapresenta na manhã desta quinta-feira (11), às 8h30, no Fazendão.