Habeas fole: sanfona é alvo de disputa em verso e prosa na Bahia

CORREIO conversou com juiz autor sentença polêmica e sanfoneiros

O sanfoneiro Nivaldo Amaro de Araújo, nascido e criado em Senhor do Bonfim, cidade do Centro Norte do estado conhecida como a “capital baiana do forró”, havia acabado de almoçar no início da tarde de 27 de outubro de 2017, quando recebeu em sua porta a Polícia Civil, em cumprimento de mandado de busca e apreensão da sua sanfona.

“Foi como levar um pedaço do meu corpo”, lembra o sanfoneiro de 69 anos que fez fama na Bahia e em outros estados como Nivaldo do Acordeon e Banda Pé de Serra, tendo dividido o palco também com os forrozeiros Flávio José, Targino Gondim, Adelmário Coelho e o sanfoneiro Cicinho de Assis.

“Aonde eu vou, espalho alegria”, ele conta aos risos com orgulho de quem sempre ganhou a vida puxando o fole, mas logo muda o tom de voz para dar sua versão sobre a disputa judicial contra outro sanfoneiro, Renato Ianovich, 48, de São Paulo, autor de queixa policial que aponta Nivaldo como receptador de uma sanfona roubada.

E não é um instrumento qualquer. Fabricada em 1955 pela italiana Scandalli, um das mais prestigiadas do mundo, a sanfona de 120 baixos, modelo Super VI Conservatório, é rara de se ver “nos peitos” de um sanfoneiro. Seu valor é estimado em R$ 45 mil, mas Nivaldo do Acordeon afirma ter comprado por R$ 20 mil em 30 de julho de 2015.

Em entrevista ao CORREIO, o sanfoneiro disse que adquiriu o instrumento com o vendedor de papelão Vagner Vieira da Silva, em Senhor do Bonfim.

“Ele dizia que queria vender a sanfona porque estava arranhada, com som ruim. Eu vendi a que tinha por R$ 15 mil para comprar esta. Dei uma reformada e passei a tocar com ela”, contou.

Como prova da boa fé na negociação, ele mostra uma declaração de venda registrada por Vagner num cartório de Vitória (ES), cidade de residência do vendedor à época da negociação. Vagner, por sua vez, de acordo com a declaração, comprou a sanfona de um homem chamado Manoel José de Queiroz em 25 de abril de 2008.

Nivaldo, acusado de ser receptador de sanfona, toca instrumento em delegacia (Foto: Reprodução)

“Conheço Vagner de uns forrós na zona rural de Andorinha [cidade vizinha a Senhor do Bonfim]. Ele morou um tempo em São Paulo e quando eu ia lá ficava na casa dele, às vezes, e tocávamos sanfona. Muita gente aqui em Senhor do Bonfim o viu com essa sanfona pra cima e para baixo”, contou Nivaldo.

Mas a Polícia Civil da Bahia, que passou a investigar o caso após o sanfoneiro Renato Ianovich, conhecido no meio artístico como Renato Cigano, se deslocar de São Paulo para Senhor do Bonfim para prestar queixa de crime de receptação contra Nivaldo em 20 de outubro de 2017, nunca localizou Vagner, nem com auxílio da polícia capixaba.

Roubo de sanfona

Em São Paulo, as autoridades policiais vinham investigando o furto da sanfona desde 20 de agosto de 2014, quando Renato Cigano registrou o boletim de ocorrência. O instrumento teria sumido num intervalo de dois dias – 15 e 16 de agosto – de dentro do porta-malas do carro, onde Renato a teria guardado depois de um show.

Renato não sabe bem se roubaram logo depois do show ou se no trajeto para casa. Ele havia tocado em Taubaté (SP), depois passou por outros locais com a sanfona no porta-malas e só veio notar o sumiço depois que o pai, João Ianovich, hoje com 83 anos, pediu para ele pegar a sanfona para se divertir um pouco.

“Eu ganhei essa sanfona do meu pai quando tinha 14 anos, e ele a comprou na época que eu estava estudando música. Tem um valor sentimental muito grande para mim. Depois que ela foi furtada, até doente eu fiquei. Passei dias de muita tristeza. Eu tenho certeza que essa sanfona é minha”, declarou Cigano.

O sanfoneiro paulista chegou até Nivaldo por meio de um colega também do ramo que teve oito sanfonas roubadas em São Paulo e soube que elas estavam sendo comercializadas na Bahia e Pernambuco. Fotos e vídeos nas redes sociais levaram o amigo de Renato a informar que a sanfona estava com Nivaldo na Bahia.

“Quando vi os vídeos e fotos, não tive dúvida”, afirma Renato, que ao ver o instrumento na delegacia de Senhor do Bonfim, após ser apreendida, confirmou detalhes do instrumento, como amassados, arranhões, troca da parte elétrica, correias, tecidos, pinturas de teclados e da caixa.

Ex-sanfoneiro de estrelas do forró nacional, como Elba Ramalho e Alceu Valença e parceiro do sanfoneiro Dominguinhos e do multi-instrumentista Sivuca, Renato Cigano tem ao seu favor declaração do lutier Manoel Jeneci Braz da Silva, de Caruaru (PE), que afirmou ter dado manutenção à sanfona por 25 anos.

Renato Cigano e sua antiga sanfona com Dominguinhos e com banda (Fotos: Divulgação)

A defesa de Cigano convenceu o delegado Alden Ferreira Lopes, que em 1º de novembro de 2017 indiciou Nivaldo pelo crime de receptação. Mas o delegado, no indiciamento, sugeriu que o sanfoneiro baiano, pelo fato de ter registrado a compra do instrumento e não mantê-lo as escondidas, não tinha ciência de ter comprado um produto que tinha sido furtado.

Juiz poeta

Acompanhado pelo Ministério Público, que auxiliou a Polícia Civil nas investigações, o caso está na Vara Crime de Senhor do Bonfim, cujo titular é o juiz Teomar Almeida de Oliveira, 39, filho de agricultores que viveu até os 14 anos na zona rural de Nova Olinda, município de 6 mil habitantes do sertão da Paraíba.

“Estou como Juiz de Direito do Tribunal de Justiça da Bahia desde 2013, com passagens pelas comarcas de Jacaraci, Itapicuru, Coração de Maria e Morro do Chapéu”, declarou o juiz, que vez por outra se arrisca a puxar o fole e a escrever textos em versos e prosa para si mesmo, inspirado em Ariano Suassuna, Patativa do Assaré e no também advogado paraibano Ronaldo da Cunha Lima, ex-governador e ex-senador.

Juiz Teomar Oliveira, que se inspira em Suassuna e Patativa, usou versos para anunciar decisão provisória (Foto: Divulgação)

Foi o juiz Teomar quem mandou buscar a sanfona na casa de Nivaldo, atendendo a pedido da Polícia Civil. Mas, diante do sofrimento dos dois sanfoneiros em não poder tocar o instrumento e o fato de a sanfona ficar jogada no banheiro da delegacia, exposta à deterioração, revolveu decidir pela posse provisória, aliviando um lado.

E assim decidiu, dia 23 de março:

SANFONA DO POVO (Luiz Gonzaga)

“Quem roubou minha sanfona foi Mané, foi Rufino, foi Romão?

Quem roubou minha sanfona foi o Zé, foi Batista ou Bastião?

Quem roubou minha sanfona aí! traz de volta seu ladrão

Olha aqui essa sanfona sempre foi a minha dona e tem valor de estimação!!

Quem roubou minha sanfona eu bem sei foi alguém sem coração.

Nesse dia eu não cantei quase chorei foi tão grande a emoção!

Quem roubou minha sanfona ai! peço não faça de novo!

Pois esta sanfona bela que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. (...)”

No embalo da emoção

Sanfoneiros pedem aquela sanfona velha

Que um dia já foi bela

Hoje ela é castigada, afastada da canção

Condenada a viver gelada

No banheiro da prisão

E o sanfoneiro engaiolado

Sem a voz, os dedos e o pulmão

Distante da sanfona velha

Seu maior bem de estimação

Espera que o Juiz diga qual o querelado

Que levará a sanfona do povo junto ao seu coração

Não há mais tempo de espera

Para uma decisão que preste

O povo está desolado

Por ver o maior símbolo do Nordeste

Que despontou numa tapera

Como um pássaro engaiolado

De tão simples instrumento

Das cantigas do sertão, xote, xaxado e baião

Passou à relíquia sem documento

De disputa encarecida, cobiçada no momento

Que chega a envergonhar o nosso Rei Gonzagão

Quando disse outro dia que o jumento é nosso irmão

Pobre sanfona do povo

Pagando o que não deve

Como qualquer prisioneiro

Presa por ser a rainha do Nordeste e do Sertão

Não pode mais permanecer

Como adorno de banheiro de masmorra da prisão

Não sei quem é o proprietário

Mas, o possuidor do melhor documento (fls. 62)

É presumido o signatário

Dono daquele instrumento

Ficando com o direito

De recebê-la no peito como fiel depositário

Não decido por decidir

Mas, por a lei me permitir (art. 120, § 4º, CPP)

Colocar em suas mãos

Que outrora foi tirada, do povo e dos cidadãos

Sem piedade e compaixão

Aquela sanfona velha que imortalizou Gonzagão

Nilvado o direito é seu, como fiel depositário

Visto o seu opositor não ter provado o contrário

Até que se finde a contenda

Delegado me atenda

Como da outra vez foi buscar

A bela sanfona do povo, vá agora entregar

E para finalizar

Hei por bem declarar

Que fui competente para buscar

Sou também para entregar

Cumpra-se, sem titubear!

Até a última instância

O promotor Igor Clóvis Miranda Silva e o delegado da Polícia Civil que indiciou o sanfoneiro Nivaldo, Alden Ferreira Lopes, não foram localizados pelo CORREIO para comentar a decisão do juiz. Renato Cigano disse que “vai recorrer até a última instância para ficar com a sanfona”.

Por envolver um tipo de crime que não prevê mais de dois anos de reclusão, o caso deve ir para o Juizado Especial Criminal (JCRIM), onde os processos costumam ter um trâmite mais acelerado.

O promotor Igor Clóvis, inclusive, já havia dado parecer dia 15 de março sugerindo que o processo migrasse para o JCRIM. “Ao que parece, o juiz ignorou esse parecer”, comentou o advogado Ícaro Vinícius Angelin Silva.

O juiz Teomar frisou que se trata de decisão provisória apenas para definir quem fica com a sanfona, e que “o processo ainda continua, tendo as parte oportunidade de apresentar mais provas que garantam a posse”. Em versos e prosa foi a primeira decisão do magistrado.

“Tendo em vista todo esse contexto social envolvendo o instrumento tão representante para o nordestino, especialmente o sertanejo, eu achei por bem que deveria deferir o pedido de restituição do sanfoneiro em poesia, até para representar os dois, que ainda estão no litígio porque o processo ainda não se encerrou”, explicou.

A decisão lembrou o “Habeas pinho”, petição feita em 1955 pelo advogado Ronaldo Cunha Lima ao juiz Roberto Pessoa de Sousa, titular da Comarca de Campina Grande (PB). Ao pedir a soltura de um violão de seresteiros apreendido pela polícia, após queixa de um cidadão que sentiu seu sono ser perturbado, Cunha Lima escreveu ao juiz:

O instrumento do “crime”, que se arrola

Nesse processo de contravenção

Não é faca, revolver ou pistola,

Simplesmente, Doutor, é um violão.

Um violão, doutor, que em verdade

Não feriu nem matou um cidadão

Feriu, sim, mas a sensibilidade

De quem o ouviu vibrar na solidão.

O violão é sempre uma ternura,

Instrumento de amor e de saudade

O crime a ele nunca se mistura

Entre ambos inexiste afinidade.

O violão é próprio dos cantores

Dos menestréis de alma enternecida

Que cantam mágoas que povoam a vida

E sufocam as suas próprias dores.

O violão é música e é canção

É sentimento, é vida, é alegria

É pureza e é néctar que extasia

É adorno espiritual do coração.

Seu viver, como o nosso, é transitório.

Mas seu destino, não, se perpetua.

Ele nasceu para cantar na rua

E não para ser arquivo de Cartório.

Ele, Doutor, que suave lenitivo

Para a alma da noite em solidão,

Não se adapta, jamais, em um arquivo

Sem gemer sua prima e seu bordão.

Mande entregá-lo, pelo amor da noite

Que se sente vazia em suas horas,

Para que volte a sentir o terno acoite

De suas cordas finas e sonoras.

Liberte o violão, Doutor Juiz,

Em nome da Justiça e do Direito.

É crime, porventura, o infeliz

Cantar as mágoas que lhe enchem o peito?

Será crime, afinal, será pecado,

Será delito de tão vis horrores,

Perambular na rua um desgraçado

Derramando nas praças suas dores?

Mande, pois, libertá-lo da agonia

(a consciência assim nos insinua)

Não sufoque o cantar que vem da rua,

Que vem da noite para saudar o dia.

É o apelo que aqui lhe dirigimos,

Na certeza do seu acolhimento

Juntada desta aos autos nós pedimos

E pedimos, enfim, deferimento.

Ao que o juiz decidiu:

Recebo a petição escrita em verso

E, despachando-a sem autuação,

Verbero o ato vil, rude e perverso,

Que prende, no Cartório, um violão.

Emudecer a prima e o bordão,

Nos confins de um arquivo, em sombra imerso,

É desumana e vil destruição

De tudo que há de belo no universo.

Que seja Sol, ainda que a desoras,

E volte á rua, em vida transviada,

Num esbanjar de lágrimas sonoras.

Se grato for, acaso ao que lhe fiz,

Noite de luz, plena madrugada,

Venha tocar à porta do Juiz.

Habeas fole

“Não esperava repercussão dessa forma, em vários sites, fiquei até surpreso. Mas hoje, com a massificação das informações, da informação ‘whatsapiana’, a informação se espalha muito rápido. Inclusive um colega juiz do Rio de Janeiro, minutos depois de eu ter publicado no sistema a decisão, me ligou e comentou sobre Ronaldo Cunha Lima. Me perguntou por que não dei o nome de 'habeas fole', mas minha decisão não é uma petição, eu tinha de ser estimulado por alguém, um advogado a peticionar sobre o 'habeas fole', mas não houve essa interação de uma das partes; eu que decidi peticionar da forma não tradicional”, explicou o juiz Teomar.

No dia seguinte à decisão, o sanfoneiro Nivaldo já estava com a Scandalli, e na delegacia mesmo ele tocou o Xote das Meninas, de Luiz Gonzaga, cantado por um policial (veja vídeo abaixo). No domingo, 1º de abril, Nivaldo se apresenta na cidade de Andorinhas.