Hábitos simples mudam a rotina de uma casa

Já aconteceu de chegar em casa depois de um dia exaustivo e não ter espaço nem para se sentar no sofá? Ou estar atrasado para sair para um compromisso e não conseguir achar um documento importante? E quando você guarda uma roupa especial e na hora que mais precisa usar não acha de jeito algum? Tudo isso parece desesperador, mas, acredite, tem solução. “O que mantêm uma casa em ordem não é a quantidade de armários, mas os hábitos das pessoas”, pontua a personal organizer Ingrid Lisboa.

Organizar requer um treino diário. Partir do zero não é uma tarefa simples, mas passa longe de ser algo impossível. A grande questão, para Ingrid, é ter um propósito. E se a casa tiver mais pessoas morando, elas precisam ter um propósito em comum. “O que você quer? A motivação pode vir desde arrumar mais rápido a casa até não gastar dinheiro com roupas novas porque tem o guarda-roupa cheio e bagunçado. O que precisa avaliar é o que está errado na sua rotina e fazer a gestão do seu tempo”, indica a personagem organizer.

Não adianta querer um resultado diferente usando o mesmo método de antes. “Conheço um monte de gente que tem uma lista de tarefas, mas não consegue seguir. A lista por si só não vai adiantar! Você tem que fazer a parte humana. Pegar a lista e dividir o seu tempo para poder executá-la”, alerta a especialista em organização residencial.

Outra dica importante é identificar qual o seu gatilho, “que é o comportamento que faz com que você não consiga organizar seu tempo de uma maneira mais proveitosa. Eu, por exemplo, se tomar banho logo quando chegar em casa, não faço mais nada”, explica a especialista. Geralmente a pessoa só se adequa a um novo hábito a partir de um mês. Por isso, muita gente desiste no caminho.

"Eu arrumo a casa e rapidinho tudo está bagunçado de novo”. “Isso é o que mais escuto! Na verdade, a gente precisa ficar organizando todo final de semana quando não faz a manuntenção”, pondera a personal organizer. Funciona ter uma cronograma de limpeza. Na cozinha, não deixe os pratos acumularem na pia. Sujou, lavou. Na arrumação, priorize organizar a geladeira e, depois, a dispensa.

“Você consegue cozinhar o basicão em 45 minutos. Cozinhar não toma tanto tempo quanto parece. O máximo que indico é fazer comida para dois dias. Não digo a mesma comida, mas aproveitar o tempo para cozinhar duas coisas ao mesmo tempo. Fazer em pequenos lotes funciona melhor”, garante a personal organizer, ao aconselhar que não se deve dispensar mais que 1h30 para cada atividade. “O cérebro cansa muito e precisa de intervalo para ser mais produtivo”, defende.

Experimentou uma peça de roupa e não usou? Coloca de novo no armário. É mais rápido guardar do que procurar. Para a japonesa Marie Kondo, autora do bestseller “A mágica da arrumação”, guardar é um dos grandes truques de uma casa organizada. No decorrer do livro, a guru da arrumação propõe que uma organização seja dividida por categorias e não por cômodos. O método, chamado KonMari, aposta que o foco deve ser nas coisas e não nos lugares. E quando já tiver domínio do que tem, é necessário fazer o descarte antes de guardar cada item no seu devido lugar.

Não se deve acumular o que for dispensável. Somente ocupará lugar. De forma prática, mas com forte apelo emocional, ela indica que uma simples pergunta deve ser feita toda vez que tiver que decidir se mantém ou joga fora alguma coisa dentro de casa: “Isso me traz alegria? Marie Kondo garante que tudo ficará mais fácil se a pessoa mantiver apenas quando a resposta for “sim”.

