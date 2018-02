Hamburgueria Bravo abre unidade no Porto da Barra

por Ronaldo Jacobina

Um dos maiores cases de sucesso do setor de gastronomia na Bahia, o Bravo Burger & Beer, mais conhecido como Bravo Hamburgueria, chegou na Barra. A casa, comandada pelo chef Rafael Zacarias, e que tem unidades na Pituba e no Alphaville Mall, abriu as portas ao público ontem, no final do dia.

(Foto: Divulgação)

De acordo com o chef, no último final de semana ele reuniu um grupo de amigos e clientes para testar o serviço, ajustar a cozinha e afinar a operação. “Preferimos abrir sem muito estardalhaço para azeitar tudo e assim encarar nosso primeiro Carnaval”, explica.

Pois é, a casa de hambúrguer, que está instalada na Villa da Barra, atrás do Pereira, no Porto da Barra, vai funcionar todos os dias da festa, sempre das 18h à meia-noite. Neste período, Zacarias vai operar com um cardápio reduzido para atender melhor a demanda. Mas a partir do dia 20, quando fará a festa de inauguração, com show de Eric Assmar, a partir das 18h, será disponibilizado o cardápio que já existe nas duas outras lojas.

(Foto: Divulgação)