Harmonia confirma shows de Anitta e de Matheus e Kauan em ensaio

Tayrone e Solange farão participação ao lado da banda n'A Melhor Segunda-Feira do Mundo

Antes mesmo de estrear a mais nova temporada d'A Melhor Segunda-Feira do Mundo, o Harmonia já divulgou os nomes dos artistas que farão shows completos e participações na segunda edição da temporada. Depois de receber Safadão na estreia, que acontece no dia 8 de janeiro, no Wet'n Wild, a banda comandada por Xanddy irá receber como convidados Anitta e Matheus e Kauan, que fazem shows completos, e Tayrone e Solange, para participações.

O ensaio acontece no dia 15 de janeiro, a partir das 20h, e já está com ingressos à venda. Os valores variam de R$ 50 a R$ 260 e podem ser comprados no Pida, na Line Bilheteria, localizada no Shopping da Bahia e também na loja oficial HS/2GB, instalada no Salvador Shopping, em frente ao Café Kopenhagem, no Piso L2. Pela internet é possível comprar pelo site www.safeticket.com.br.

Considerado uma das mais tradicionais festas da estação mais quente do ano em Salvador, o ensaio do Harmonia atrai turistas e baianos e se destaca pelo sucesso de público em todas as edições.

Serviço

O QUÊ: A Melhor Segunda-Feira do Mundo; Shows: de Harmonia do Samba, Anitta, Matheus e Kauan | Participações: Solange e Tayrone

QUANDO: 15 de janeiro, às 20h

ONDE: Wet’n Wild (Paralela)

QUANTO: PISTA: RS 50,00 (Meia Entrada) | R$ 100,00 (Inteira); CAMAROTE: R$ 80,00 (Meia Entrada) | R$ 160,00 (Inteira); FRONT STAGE: R$ 130,00 (Meia Entrada) R$ 260,00 (Inteira)

Vendas: Pida | Line Bilheteria (Shopping da Bahia) |Loja Oficial HS/2GB (Salvador Shopping, Piso L2 – Em frente ao Café Kopenhagem)