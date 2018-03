Helicóptero da PM flagra crimes ambientais na Bahia

A operação descobriu extração ilegal de minérios, desmatamento, carvoarias e cerâmicas clandestinas, represamento de rios, corte ilegal de madeira nas cidades de Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa, Coribe e Cocos



O Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar mapeou 900 quilômetros quadrados do Oeste baiano onde foram identificados extração ilegal de minérios, desmatamento ambiental, implantação de carvoarias e cerâmicas clandestinas, represamento de rios, desvio de recursos hídricos, captação irregular de mananciais, corte ilegal de madeira, dentre outros. A força tarefa para coibir os crimes ambientais foi realizada conjuntamente Secretaria da Segurança Pública, através do Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar, Ministério Público, Inema, Ibama, PF e PRF, no dia 21 de março.

A 42ª Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) usou uma aeronave do tipo motoplanador e contemplou 11 municípios. "Flagramos pelos menos 70 alvos suspeitos, na cidades de Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa, Coribe e Cocos", informou o comandante do Graer, tenente-coronel Renato Lima. O oficial informou ainda que a operação seguirá para outras regiões do estado.

Foram identificados 70 alvos suspeitos, nas cidades de Correntina, Santa Maria da Vitória, Santana, Bom Jesus da Lapa, Coribe e Cocos