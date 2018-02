Helicóptero da PM pousa na praia para socorrer adolescente agredido

Vítima foi espancada próximo ao Morro do Cristo

Foto: Divulgação/PM

O helicóptero da Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) posou na praia para atender uma vítima de agressão durante o Carnaval de Salvador. Segundo a PM, um adolescente foi espancado próximo ao Morro do Cristo, na Barra, na noite desta terça-feira (13) e teve uma convulsão.

Após o contato com a patrulha que iniciou o atendimento à ocorrência, o médico do Graer prestou os primeiros socorros para o jovem ser estabilizado. Enquanto acontecia o atendimento, uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou responsável em levar a vítima já estável para uma unidade de saúde.