Hemoba promove Sabadão Solidário para abastecer estoques de sangue

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) promove, neste sábado (17), das 7h30 às 18h30, o Sabadão Solidário no hemocentro coordenador. Na oportunidade, a unidade central da Hemoba, localizada na Ladeira do Hospital Geral do Estado (HGE), recebe doadores voluntários do projeto Vida por Vidas, formado por integrantes da Igreja Adventista; parceiros do Grupo de Amor ao Próximo (GAP), associados do Conselho Jedi Bahia, além de membros da Igreja Batista.

O Sabadão Solidário ajuda a captar e fidelizar doadores, através de estímulos em horários especiais. A expectativa é mobilizar uma parcela da sociedade que não pode comparecer a uma unidade de coleta durante a semana, dando oportunidade para os interessados em doar sangue e cadastro de medula óssea.

Jedis vão doar sangue

Os membros do Conselho Jedi Bahia prometem realizar apresentações com os cosplayers dos principais personagens do filme Star Wars, além de mobilizar os associados e fãs para doar sangue durante o Sabadão. Já o Grupo de Amor ao Próximo traz apresentações musicais, com os cantores Bila Rey e Dea Manaya, para os doadores que comparecerem no Sabadão.

Para o coordenador técnico de coleta da Fundação Hemoba, Marcelo Matos, a participação de grandes grupos no Sabadão é primordial para que os estoques permaneçam estáveis. “O ideal seria podermos contar com doadores fidelizados e que comparecessem ao hemocentro de forma regular, criando um estoque seguro e uniforme. Portanto, a presença destes voluntários é essencial para a Fundação Hemoba”, aponta Marcelo.



Interior

No interior do estado também acontece atendimento especial neste sábado (17), confira as cidades abaixo:

Ribeira do Pombal – 8h às 12h

Senhor do Bonfim – 7h30 às 13h30

Cruz das Almas (Hemóvel) – 8h às 17h