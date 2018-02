Hernane rescinde com o Bahia e se despede: 'Obrigado por tudo!'

Tricolor fica com 50% dos direitos econômicos do Brocador até o final do ano

Hernane já está em Porto Alegre desde o Carnaval, mas só nesta terça-feira (20) foi publicada na CBF a rescisão de contrato do atacante com o Bahia. Livre para assinar com o Grêmio, o Brocador ainda terá 50% dos direitos econômicos ligados ao tricolor baiano até o final do ano.

Em seu perfil no Instagram, ele fez um agradecimento pelos mais de dois anos no clube. "Quero deixar registrado aqui meu eterno agradecimento ao Bahia, à diretoria, aos meus companheiros e essa torcida maravilhosa. Por tudo que fizeram por mim e como me apoiaram. Foram dois anos e meio muito especiais no clube. Sempre tentei dar meu melhor quando estive em campo vestindo a camisa do maior do Nordeste", escreveu Hernane em um trecho.

A saída do jogador fará com que o Bahia economize cerca de R$ 2 milhões na folha salarial anual. O salário do agora ex-centroavante tricolor era o maior do elenco. Hernane chegou ao Esquadrão em dezembro de 2015, disputou 71 jogos e marcou 31 gols.